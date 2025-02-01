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Сирник на крихкому тісті: рецепт десерту, який тане в роті

Як готувати український сирник на крихкому тісті (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Львівський сирник дуже схожий до чизкейка. Пухке тісто пляцка чудово поєднується з ніжною сирною начинкою, тож десерт стає ідеальним вибором для будь-якого гарячого напою.

Про те, як готувати український сирник на крихкому тісті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти та приготування".

Що потрібно для українського сирника на крихкому тісті

Для того, щоб приготувати цей смачний десерт, необхідні такі продукти:

  • борошно - 400 г
  • яйця - 7 шт.
  • маргарин - 350 г
  • кисломолочний сир (жирність 5 %) - 1 кг
  • какао - 3 ст. л.
  • цукор - 400 г
  • розпушувач - 2 ч. л.
  • ванільний цукор - 10 г
  • манка - 2 ст. л.
  • крохмаль кукурудзяний - 1 ст. л.
  • родзинки - 160 г
  • лимонна цедра - з одного лимону

Як готувати український сирник на крихкому тісті

Особливість цього десерту в тому, що тісто не викладається щільним шаром. Для приготування тіста 150 г маргарину необхідно підігріти до кімнатної температури.

Додайте до маргарину 200 г цукру, збийте суміш міксером протягом 2 хвилин. Після цього додайте до маси 2 яйця і збивайте інгредієнти ще 2-3 хвилини.

В окремий посуд потрібно просіяти борошно разом з какао та розпушувачем. Перемішайте сухі інгредієнти та пересипте їх до яєчної суміші. Ретельно перемішайте масу до утворення тіста. 

Розділіть тісто на дві частини, зробивши одну трохи більшою. Загорніть тісто в харчову плівку та покладіть в морозилку на годину. 

Для сирної начинки змішайте кисломолочний сир з рештою цукру, додавши ванільний цукор, цедру лимона, крохмаль і манку. Розділіть решту яєць на білки та жовтки, жовтки додайте до сирної начинки.

Розтопіть решту маргарину, влийте його в сирну масу і перебийте суміш блендером до однорідної консистенції. Яєчні білки збийте до піків, після чого перелийте в сирну масу.

Родзинки потрібно запарити, а потім додати до сирної начинки. Після цього ретельно перемішайте суміш.

Застеліть форму для випікання пергаментом. Натріть на дно посуду більшу частину тіста, на великій тертці. Рівномірним шаром викладені сирну начинку, а наверх натріть меншу частину тіста. 

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте львівський сирник протягом 50 хвилин. Зачекайте, доки десерт охолоне, а тоді дістаньте його з форми та наріжте на порційні шматочки.

 

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