Сырник на рассыпчатом тесте: рецепт десерта, который тает во рту

Что нужно для украинского сырника на рассыпчатом тесте

Для того, чтобы приготовить этот вкусный десерт, необходимы такие продукты:

мука - 400 г

яйца - 7 шт.

маргарин - 350 г

творог (жирность 5 %) - 1 кг

какао - 3 ст. л.

сахар - 400 г

разрыхлитель - 2 ч. л.

ванильный сахар - 10 г

манка - 2 ст. л.

крахмал кукурузный - 1 ст. л.

изюм - 160 г

лимонная цедра - с одного лимона

Как готовить украинский сырник на рассыпчатом тесте

Особенность этого десерта в том, что тесто не выкладывается плотным слоем. Для приготовления теста 150 г маргарина необходимо подогреть до комнатной температуры.

Добавьте к маргарину 200 г сахара, взбейте смесь миксером в течение 2 минут. После этого добавьте к массе 2 яйца и взбивайте ингредиенты еще 2-3 минуты.

В отдельную посуду нужно просеять муку вместе с какао и разрыхлителем. Перемешайте сухие ингредиенты и пересыпьте их к яичной смеси. Тщательно перемешайте массу до образования теста.

Разделите тесто на две части, сделав одну немного больше. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в морозилку на час.

Для творожной начинки смешайте творог с оставшимся сахаром, добавив ванильный сахар, цедру лимона, крахмал и манку. Разделите оставшиеся яйца на белки и желтки, желтки добавьте к творожной начинке.

Растопите оставшийся маргарин, влейте его в творожную массу и перебейте смесь блендером до однородной консистенции. Яичные белки взбейте до пиков, после чего перелейте в творожную массу.

Изюм нужно запарить, а затем добавить к творожной начинке. После этого тщательно перемешайте смесь.

Застелите форму для выпекания пергаментом. Натрите на дно посуды большую часть теста, на крупной терке. Равномерным слоем выложите творожную начинку, а наверх натрите меньшую часть теста.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте львовский сырник в течение 50 минут. Подождите, пока десерт остынет, а потом достаньте его из формы и нарежьте на порционные кусочки.