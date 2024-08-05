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Творожные пончики на сковороде: рецепт вкусной выпечки без дрожжей

Понедельник 05 августа 2024 17:35
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Творожные пончики на сковороде: рецепт вкусной выпечки без дрожжей Как готовить творожные пончики без дрожжей (скриншот / Пан Фартух - прості рецепт)
Автор: Людмила Рябухіна

Эти творожные пончики с хрустящей корочкой, присыпанные сахарной пудрой - отличная сладкая закуска к чаю или кофе. А быстрый рецепт такого вкусного перекуса чрезвычайно прост.

О том, как готовить творожные пончики с хрустящей корочкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".

Что нужно для пончиков с творогом

Для того чтобы приготовить такую вкусную сладкую закуску, нужны эти ингредиенты:

  • мука - 150 г;
  • яйца - 2 шт.;
  • творог - 400 г
  • сметана - 2 ст. л.;
  • разрыхлитель - 1 ч. л.;
  • сахар - 2 ст. л.
  • соль - щепотка;
  • сахарная пудра - 2-3 ст. л.;
  • растительное масло - для жарки.

Как готовить творожные пончики

По вкусу такая закуска напоминает сырники, однако имеет другую текстуру из-за особенностей приготовления. Для начала подготовьте творожную массу для пончиков.

Для этого переложите творог в глубокую миску, добавьте яйца и сметану. Сначала разомните творог ложкой или вилкой, а затем тщательно взбейте блендером до однородной кремовой консистенции.

Творожные пончики на сковороде: рецепт вкусной выпечки без дрожжей

Разомните творог для пончиков (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

После этого добавьте соль и сахар. Количество сахара можно регулировать в соответствии со своими предпочтениями. Также можно добавить щепотку ванильного сахара - он сделает вкус более нежным и придаст аромату.

Постепенно всыпьте муку вместе с разрыхлителем, каждый раз тщательно перемешивая массу.

Готовое тесто для творожных пончиков должно быть однородным и несколько липким. Для того чтобы слепить творожные пончики, необходимо смазать руки маслом, чтобы творожная масса не прилипала к пальцам.

Сформируйте из творожной массы небольшие шарики. На один пончик нужно примерно 1-2 ст. л. массы. Учтите, что во время жарки пончики увеличиваются.

Творожные пончики на сковороде: рецепт вкусной выпечки без дрожжей

Сформируйте творожные пончики (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Разогрейте в глубокой сковороде с толстыми стенками растительное масло. Его количество должно быть таким, чтобы жидкость покрывала пончики.

Жарьте пончики примерно 5-7 минут, переворачивая во время приготовления. Готовые пончики выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать жир.

Подождите, пока они слегка остынут - и посыпьте сахарной пудрой.

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