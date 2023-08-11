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Сира аджика за 20 хвилин. Клопотенко поділився бомбезним рецептом

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П'ятниця 11 серпня 2023 07:20
Сира аджика за 20 хвилин. Клопотенко поділився бомбезним рецептом Сира аджика за рецептом Клопотенка (фото: facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Аджику можна консервувати на зиму, а можна поставити в холодильник і з'їсти свіжою з максимумом користі.

Рецептом швидкого соусу, який готується за 20 хвилин, поділився відомий кулінар Євген Клопотенко.

Складники на 1 літр:

Як приготувати смакоту

Помийте томати, поріжте навпіл та виріжте плодоніжку.

Помийте солодкий перець, розріжте навпіл, виріжте плодоніжку та вийміть насіння. Те саме зробіть з одним перцем чилі. Поріжте все на шматочки, які поміщаються у м'ясорубці.

Очистіть корінь хріну та часник. Перекрутіть всі овочі через м'ясорубку.

Додайте до перекручених овочів 2  ч. л. солі  та 1 ч. л. меленого коріандру. Перекладіть у баночки та зберігайте в холодильнику до двох тижнів.

Сира аджика за 20 хвилин. Клопотенко поділився бомбезним рецептом

Смачнюща аджика від Клопотенка

Важливо!

Для такої аджики найкраще брати м'ясисті томати, типу "Сливка", щоб не було зайвої рідини.

Перець беріть тільки солодкий червоний, а от кількість перцю чилі та часнику регулюйте собі до смаку.

Раніше ми писали, як правильно стерилізувати банки, щоб консервація стояла.

Також читайте, як треба консервувати огірки за рецептом шеф-кухаря.

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Евгений Клопотенко