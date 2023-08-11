Сира аджика за 20 хвилин. Клопотенко поділився бомбезним рецептом

Аджику можна консервувати на зиму, а можна поставити в холодильник і з'їсти свіжою з максимумом користі.

Рецептом швидкого соусу, який готується за 20 хвилин, поділився відомий кулінар Євген Клопотенко.

Складники на 1 літр:

500 г томатів сорту Сливка

10-12 зубчиків часнику

10 г кореня хріну

1 перець чилі

500 г солодкого перцю

2 ч. л. солі

1 ч. л. меленого коріандру

Як приготувати смакоту

Помийте томати, поріжте навпіл та виріжте плодоніжку.

Помийте солодкий перець, розріжте навпіл, виріжте плодоніжку та вийміть насіння. Те саме зробіть з одним перцем чилі. Поріжте все на шматочки, які поміщаються у м'ясорубці.

Очистіть корінь хріну та часник. Перекрутіть всі овочі через м'ясорубку.

Додайте до перекручених овочів 2 ч. л. солі та 1 ч. л. меленого коріандру. Перекладіть у баночки та зберігайте в холодильнику до двох тижнів.

Смачнюща аджика від Клопотенка

Важливо!

Для такої аджики найкраще брати м'ясисті томати, типу "Сливка", щоб не було зайвої рідини.

Перець беріть тільки солодкий червоний, а от кількість перцю чилі та часнику регулюйте собі до смаку.