Сырая аджика за 20 минут. Клопотенко поделился бомбезным рецептом
Аджику можно консервировать на зиму, а можно поставить в холодильник и съесть свежей с максимумом пользы.
Рецептом быстрого соуса, который готовится за 20 минут, поделился кулинар Евгений Клопотенко.
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Как приготовить вкуснятину
Помойте помидоры, порежьте пополам и вырежьте плодоножку.
Помойте сладкий перец, разрежьте пополам, вырежьте плодоножку и достаньте семена. То же сделайте с одним перцем чили. Порежьте все на кусочки, которые помещаются в мясорубку.
Очистите корень хрена и чеснока. Прокрутите все овощи через мясорубку.
Добавьте к перекрученным овощам 2 ч. л. соли и 1 ч. л. молотого кориандра. Переложите в баночки и храните в холодильнике до двух недель.
Вкусная аджика от Клопотенко
Важно!
Для такой аджики лучше всего брать мясистые томаты типа "Сливка", чтобы не было лишней жидкости.
Перец берите только сладкий красный, а вот количество перца чили и чеснока регулируйте по вкусу.
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