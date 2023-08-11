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Сырая аджика за 20 минут. Клопотенко поделился бомбезным рецептом

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Пятница 11 августа 2023 07:20
Сырая аджика за 20 минут. Клопотенко поделился бомбезным рецептом Сырая аджика по рецепту Клопотенко (фото: facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Аджику можно консервировать на зиму, а можно поставить в холодильник и съесть свежей с максимумом пользы.

Рецептом быстрого соуса, который готовится за 20 минут, поделился кулинар Евгений Клопотенко.

Составляющие на 1 литр:

Как приготовить вкуснятину

Помойте помидоры, порежьте пополам и вырежьте плодоножку.

Помойте сладкий перец, разрежьте пополам, вырежьте плодоножку и достаньте семена. То же сделайте с одним перцем чили. Порежьте все на кусочки, которые помещаются в мясорубку.

Очистите корень хрена и чеснока. Прокрутите все овощи через мясорубку.

Добавьте к перекрученным овощам 2 ч. л. соли и 1 ч. л. молотого кориандра. Переложите в баночки и храните в холодильнике до двух недель.

Сырая аджика за 20 минут. Клопотенко поделился бомбезным рецептом

Вкусная аджика от Клопотенко

Важно!

Для такой аджики лучше всего брать мясистые томаты типа "Сливка", чтобы не было лишней жидкости.

Перец берите только сладкий красный, а вот количество перца чили и чеснока регулируйте по вкусу.

Раньше мы писали, как правильно стерилизовать банки, чтобы консервация стояла.

Также читайте, как нужно консервировать огурцы по рецепту шеф-повара.

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Евгений Клопотенко