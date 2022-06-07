Синоптики рассказали, когда в Украину придет 30-градусная жара

Погода в Украине день за днем будет "поднимать градус", а уже в середине июня нас ждут стабильные значения на термометре 30+.

Что будет с погодой в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале Styler далее.

Какая будет погода 8 июня

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, максимальная температура воздуха в Украине завтра будет колебаться в пределах +24+29 градусов. Ночью будет свежее, +11+18 по Цельсию.

Дожди в среду в большинстве областей Украины маловероятны.

Только в западных областях (кроме Тернопольской и Хмельницкой области), пройдут локальные кратковременные дожди, временами с грозами.

Прогноз для Киева

В Киеве 8-го июня погода - сухая и теплая. Температура воздуха в течение дня составит +25+28 градусов.

Что дальше будет с погодой

"В дальнейшем дневные градусы где-то будут выскакивать и до +30-ти, однако еще свежие ночи и утра будут защищать нас от настоящей летней жары", - пишет Диденко.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что температура будет понемногу повышаться.

9-10 июня будет +24+29, на Западе и юге вероятны дожди с грозами, но ничего серьезного. В пятницу осадки возможны также в Днепре и Кропивницком.

11-12 июня осадков станет больше - они охватят в основном Правобережье, а температура повысится до +31 (чуть ниже, +24+28 на западе).

По данным Gismeteo, с 14-16 июня температура на большей части страны достигнет +30+32 градусов.