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Синоптики розповіли, коли в Україну прийде 30-градусна спека

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Вівторок 07 червня 2022 19:00
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде 30-градусна спека Фото: Погода в Україні принесе спеку (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні день за днем "підніматиме градус", а вже в середині червня нас чекають стабільні значення на термометрі 30+.

Що буде з погодою найближчими днями - читайте нижче в нашому матеріалі Styler далі.

Яка буде погода 8 червня

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, максимальна температура повітря в Україні завтра коливатиметься в межах +24+29 градусів. Вночі буде свіжіше, +11+18 за Цельсієм.

Дощі у середу в більшості областей України малоймовірні.

Лише в західних областях (окрім Тернопільської та Хмельницької області), пройдуть локальні короткочасні дощі, часом з грозами.

Прогноз для Києва

У Києві 8-го червня погода - суха й тепла. Температура повітря впродовж дня становитиме +25+28 градусів.

Що далі буде з погодою

"Надалі денні градуси десь вискакуватимуть і до +30-ти, проте ще свіжі ночі та ранки захищатимуть нас від справжньої літньої спеки", - пише Діденко.

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що температура потроху підвищуватиметься.

9-10 червня буде +24+29, на заході та півдні ймовірні дощі з грозами, але нічого серйозного. У п'ятницю опади можливі також в Дніпрі та Кропивницькому.

11-12 червня опадів стане більше - вони охоплять здебільшого Правобережжя, а температура підвищиться до +31 (трохи нижче, +24+28 на заході).

За даними Gismeteo, з 14-16 червня температура на більшій частині країни досягне +30+32 градусів.

Раніше синоптики розповіли, яка буде погода у червні в Україні.

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