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Дожди, ливни, а затем - невыносимая жара: синоптики обновили прогноз на июнь

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Воскресенье 29 мая 2022 16:45
Дожди, ливни, а затем - невыносимая жара: синоптики обновили прогноз на июнь Фото: Прогноз погоды на июнь в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в июне будет с дождями и даже ливнями, часть месяца предполагается пасмурной, но и жары не избежать.

Что синоптики прогнозируют на первый месяц лета - читайте ниже в нашем материале.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура в июне будет выше нормы, а осадки - в пределах нормы.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается +18+23 тепла (в горных районах +15+19), что на 1-1,5 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), что в пределах месячной нормы.

А вот по книге народного синоптика Леонида Горбаня июнь в целом будет теплым, но погода предполагается неустойчивой.

Синоптик считает, что месяц начнется с пасмурной и влажной погоды, потом часто будут чередоваться солнечные и ясные дни с дождями и ливнями. В конце июня украинцам стоит ждать невыносимой жары.

Ресурс Gismeteo прогнозирует (по данным для Киева), что первые две трети июня будут с умеренной температурой, в среднем +23 градуса. Однако вероятные качели от +16 до +28. Последняя декада месяца ожидается более жаркой, +22+29 градусов. Дождей будет немало, время от времени вероятны ливни и грозы.

Дожди, ливни, а затем - невыносимая жара: синоптики обновили прогноз на июнь

Скрин: Прогноз погоды для Киева (gismeteo.ua)

Отметим, что традиционно на западе и севере будет больше дождей, а на востоке и юге - жарче и засушливее.

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