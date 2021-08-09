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Синоптики рассказали, где сегодня в Украине пройдут дожди с грозами

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Понедельник 09 августа 2021 06:31
Синоптики рассказали, где сегодня в Украине пройдут дожди с грозами Фото: погода в Украине 9 августа в некоторых областях будет дождливой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

Погода в Украине сегодня, 9 августа, будет местами дождливой и с грозами. При этом будет жарко. Хотя в западной части страны температура воздуха не поднимется больше +26 градусов. Исключением является Закарпатская область, где будет жарко.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе ожидаются дожди с грозами. Во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областях +24+26. В Хмельницкой области +25+27. В Черновицкой области +26+28, в Закарпатской области +27+29.

На севере без осадков. В Черниговской области +28+30, в Сумской области +29+31.

В центральной части погода будет также без дождей. В Черкасской и Днепропетровской областях +28+30. В Полтавской и Кировоградской областях +29+31.

На востоке дождь пройдет в Донецкой и Харьковской областях. При этом температура воздуха составит +29+31. В Луганской области без осадков и +32+34.

На юге без осадков. В Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях +29+31.

В Крыму также без дождя и +29+31.

В Киеве дождя не будет. Температура воздуха составит +29+31. При этом будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Синоптики рассказали, где сегодня в Украине пройдут дожди с грозами

Погода в Украине 9 августа (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, "снежный" град под Одессой переполошил украинцев.

Мы также писали о том, что народный синоптик озвучил прогноз на осень.

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