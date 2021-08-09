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Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами

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Понеділок 09 серпня 2021 06:31
Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами Фото: погода в Україні 9 серпня в деяких областях буде дощовою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Погода в Україні сьогодні, 9 серпня, буде місцями дощової і з грозами. При цьому буде жарко. Хоча в західній частині країни температура повітря не підніметься більш як +26 градусів. Винятком є Закарпатська область, де буде спекотно.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході очікуються дощі з грозами. У Львівській, Івано-Франківській, Волинській та Рівненській областях +24+26. У Хмельницькій області +25+27. У Чернівецькій області +26+28, у Закарпатській області +27+29.

На півночі без опадів. У Чернігівській області +28+30, в Сумській області +29+31.

У центральній частині погода буде також без дощів. У Черкаській і Дніпропетровській областях +28+30. У Полтавській і Кіровоградській областях +29+31.

На сході дощ пройде в Донецькій і Харківській областях. При цьому температура повітря становитиме +29+31. У Луганській області без опадів і +32+34.

На півдні без опадів. У Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях +29+31.

У Криму також без дощу і +29+31.

У Києві дощу не буде. Температура повітря становитиме +29+31. При цьому буде дути північний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами

Погода в Україні 9 серпня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, "сніжний" град під Одесою переполошив українців.

Ми також писали про те, що народний синоптик озвучив прогноз на осінь.

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