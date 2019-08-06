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Синоптики рассказали о резкой смене погоды: чего ожидать украинцам

STYLERЖизнь    06.08.2019 - 06:49
Синоптики рассказали о резкой смене погоды: чего ожидать украинцам
Погода в Украине 6 августа (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине снова кардинально изменится

Погода в Украине во вторник, 6 августа, принесет потепление, которое порадует украинцев после резкого похолодания, нагрянувшего совсем недавно. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики также прогнозируют дожди с грозами в Западных областях. При этом на Закарпатье лишь слегка поморосит, а Ровенскую область осадки вероятно обойдут стороной.

Самая низкая температура сегодня ожидается в восточных и северных областях. Здесь воздух днем прогреется от +22 до +25 градусов.

Синоптики рассказали о резкой смене погоды: чего ожидать украинцам

Погода в Украине 6 августа (фото: GettyImages)

Теплее всего сегодня будет в Западной Украине - от +24 до +27 по Цельсию. А в центральных и южных областях ожидается от + 22 до +26 тепла.

В Киеве во вторник, 6 августа, будет без осадков. Температура воздуха будет варьироваться в пределах +24... +26 градусов.

Синоптики рассказали о резкой смене погоды: чего ожидать украинцам

Погода в Украине 6 августа (фото: meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что из-за непогоды произошел прорыв дамбы в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В результате происшествия сошел огромный селевой поток, убивший местного жителя.

К слову, в Одесской области во время урагана на видео сняли огромный смерч, который изрядно напугал жителей региона.

Напомним, недавно мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.

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