ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики розповіли про різку зміну погоди: чого чекати українцям

STYLERЖиття    06.08.2019 - 06:49
Синоптики розповіли про різку зміну погоди: чого чекати українцям
Погода в Україні 6 серпня (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні знову кардинально зміниться

Погода в Україні у вівторок, 6 серпня, принесе потепління, яке порадує українців після різкого похолодання, що нагрянуло зовсім недавно. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Синоптики також прогнозують дощі з грозами у Західних областях. При цьому на Закарпатті лише злегка поморосить, а Рівненську область опади ймовірно обійдуть стороною.

Найнижча температура сьогодні очікується в східних і північних областях. Тут повітря вдень прогріється від +22 до +25 градусів.

Синоптики розповіли про різку зміну погоди: чого чекати українцям

Погода в Україні 6 серпня (фото: GettyImages)

Найтепліше сьогодні буде в Західній Україні - від +24 до +27 за Цельсієм. А в центральних і південних областях очікується від + 22 до +26 тепла.

У Києві у вівторок, 6 серпня, буде без опадів. Температура повітря буде коливатися в межах +24... +26 градусів.

Синоптики розповіли про різку зміну погоди: чого чекати українцям

Погода в Україні 6 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що через негоду стався прорив дамби в Білгород-Дністровському районі Одеської області. В результаті події зійшов величезний селевий потік, який вбив місцевого жителя.

До речі, в Одеській області під час урагану на відео зняли величезний смерч, який неабияк налякав жителів регіону.

Нагадаємо, нещодавно потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явились відео бурі.

В Україні очікується ускладнення погодних умов Дороги просто "попливли": жахливі знімки наслідків стихії під Одесою
Новини України ураганПогода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся