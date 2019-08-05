Прячем пуховики: синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине снова порадует жителей страны теплыми днями

Погода в Украине во вторник, 6 августа, принесет очередную порцию потепления практически на всю территорию страны. В некоторых областях ожидаются дожди, но на большей части Украины будет сухая погода. Об этом пишет Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Так, уже завтра на значительной части страны ожидаются показатели от +20 до +27 градусов. Лишь на Севере и северо-востоке во вторник задержатся +19... +22 по Цельсию.

Синоптик прогнозирует, что уже к средине этой недели украинцы "будут пыхтеть и краснеть из-за +30 градусов".

Завтра осадки вероятны на Западе Украины, а также в Луганской области. На остальной территории дожди не предвидятся.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

"Юго-западный ветер будет слегка помахивать хвостом, 5-10 метров в секунду. То есть, тех штормовых порывов выходных дней не будет", - дала утешительный прогноз Наталка Диденко.

В Киеве во вторник, 6 августа, ожидается солнечная, сухая, умеренно теплая погода. Ближайшей ночью в столице будет довольно прохладно - от +10 до +12 градусов. А днем довольно комфортно - от +23 до +25 тепла.

Напоследок синоптик посоветовала украинцам прятать пуховики и вновь доставать из шкафа бретельки, шелк, лен, сатин и мягкую вискозу.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее сообщалось, что из-за непогоды произошел прорыв дамбы в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В результате происшествия сошел огромный селевой поток, убивший местного жителя.

К слову, в Одесской области во время урагана на видео сняли огромный смерч, который изрядно напугал жителей региона.

Напомним, недавно мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.