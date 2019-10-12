ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики огорчили украинцев прогнозом на выходные

STYLERЖизнь    12.10.2019 - 07:41
Синоптики огорчили украинцев прогнозом на выходные
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в первый выходной день будут ветреной

Погода в Украине в субботу, 12 октября, подарит жителям страны довольно теплый октябрьский день, но мешать насладится бабьим летом украинцам будет сильный ветер. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Стоит отметить, что синоптик Наталка Диденко также предупредила, что в субботу в Украине разгуляется порывистый юго-западный ветер, который на Западе и Севере будет достигать штормовых значений.

Тем не менее, осадки в субботу не предвидятся, солнце будет чередоваться с облаками.

Что касается температуры, то самые высокие показатели в субботу будут на Западе и в Одесской области - от +17 до +21 градуса, на остальных территориях от +14 до +19 тепла.

В Киеве в субботу будет ветреная умеренно теплая погода без осадков. Воздух прогреется до значений +17... +19 градусов.

Синоптики огорчили украинцев прогнозом на выходные

Погода в Украине 12 октября (фото: meteo.gov.ua)

Штормовое предупреждение: где на выходных будет неистовая погода Завтра в Украине тепло и без осадков
Новости Украины Наталка ДиденкоПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь