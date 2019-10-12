Синоптики огорчили украинцев прогнозом на выходные

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в первый выходной день будут ветреной

Погода в Украине в субботу, 12 октября, подарит жителям страны довольно теплый октябрьский день, но мешать насладится бабьим летом украинцам будет сильный ветер. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Стоит отметить, что синоптик Наталка Диденко также предупредила, что в субботу в Украине разгуляется порывистый юго-западный ветер, который на Западе и Севере будет достигать штормовых значений.

Тем не менее, осадки в субботу не предвидятся, солнце будет чередоваться с облаками.

Что касается температуры, то самые высокие показатели в субботу будут на Западе и в Одесской области - от +17 до +21 градуса, на остальных территориях от +14 до +19 тепла.

В Киеве в субботу будет ветреная умеренно теплая погода без осадков. Воздух прогреется до значений +17... +19 градусов.

Погода в Украине 12 октября (фото: meteo.gov.ua)