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Синоптики засмутили українців прогнозом на вихідні

STYLERЖиття    12.10.2019 - 07:41
Синоптики засмутили українців прогнозом на вихідні
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні у перший вихідний день будуть вітряною

Погода в Україні у суботу, 12 жовтня, подарує жителям країни досить теплий жовтневий день, але заважати насолоджуватися бабиним літом українцям буде сильний вітер. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Варто відзначити, що синоптик Наталка Діденко також попередила, що в суботу в Україні розгуляється поривчастий південно-західний вітер, який на Заході і Півночі буде досягати штормових значень.

Тим не менш, опадів в суботу не буде, сонце буде чергуватися з хмарами.

Що стосується температури, то найвищі показники в суботу будуть на Заході і в Одеській області - від +17 до +21 градусів, на решті територій від +14 до +19 тепла.

У Києві в суботу буде вітряна помірно тепла погода без опадів. Повітря прогріється до значень +17... +19 градусів.

Синоптики засмутили українців прогнозом на вихідні

Погода в Україні 12 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

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