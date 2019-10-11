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Держите шляпы: синоптик сделала важное предупреждение о погоде на выходных

STYLERЖизнь    11.10.2019 - 13:18
Держите шляпы: синоптик сделала важное предупреждение о погоде на выходных
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине на выходных огорчит жителей нескольких областей

Погода в Украине на выходных, 12 и 13 октября, ожидается теплая, солнечная и сухая. В некоторых регионах комфортная погода может омрачиться сильным порывистым ветром. Синоптик Наталка Диденко рассказала, каким областям на этих выходных стоит быть осторожнее.

Погоду в Украине в ближайшие дни будет обозначать антициклон с женским именем – Lizbeth и как рассказала синоптик, дождевой циклон Quentino, который находится над Европой, Украину не зацепит.

"Сухую малооблачную и даже солнечную погоду нам организует мощное антициклоническое поле. 12 и 13 октября погоду в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления, что означает сухую малооблачную погоду. Практически повсеместно. Температура воздуха в Украине достигнет в течении субботнего дня +15 +20 градусов, на северо-востоке будет свежее, +13 +17 градусов. А в воскресенье во всех областях станет еще теплее: ожидается +18 +23 градуса", - рассказала Диденко.

Держите шляпы: синоптик сделала важное предупреждение о погоде на выходных

Карта погоды

Однако синоптик предупредила о важном погодном нюансе, который может испортить впечатление от теплых выходных.

"Завтра, в субботу, противостояние между Lizbeth и Quentino может вызвать усиление юго-западного ветра на Севере и Западе Украины до штормовых значений. Держите шляпы крепко, внимательно выбирайте места парковки автомобиля, не оставляйте его под ветвистыми деревьями и билбордами", - предупредила синоптик.

В Киеве на выходных она пообещала чудесную, солнечную и теплую погоду.

"В Киеве суббота и воскресенье – лучше не бывает. В октябре, конечно. Столичные выходные предусматриваются сухими. В субботу могут набежать облака и посетить порывистый, до сильного, юго-западный ветер, а в воскресенье будет солнечно, ветер ослабнет. Температура воздуха максимально составит 12 октября около 16 градусов, а 13 октября около 20 градусов", - порадовала прогнозом синоптик.

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