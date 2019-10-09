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Ученые предсказали катастрофическую жару: названа дата

STYLERЖизнь    09.10.2019 - 15:39
Ученые предсказали катастрофическую жару: названа дата
Аномальная жара охватит мир (фото: РБК-Украина)

Аномальная жара будет продолжительней и сильнее

Изменения климата из-за деятельности человека уже в ближайшем будущем приведут к непоправимым последствиям - территория планеты, которая будет страдать от аномальной жары увеличится больше, чем в половну.

К такому выводу пришли американские ученые, которые занимаются изучением последствий выброса парниковых газов, пишет Phys.org.

Исследователи выяснили, что волны жары не только расширятся территориально, но и будут более сильными и продолжительными.

Ученые предсказали катастрофическую жару: названа дата

Аномальная жара охватит мир (фото: РБК-Украина)

О том, что подобные выводы не голословны, может свидетельствовать и аномальная жара, надолго обездвижившая Европу этим летом, и приведшая к человеческим жертвам.

Ученые считают, что из-за выброса парниковых газов территория с экстремальной жарой увеличится до 50-80 % уже к 50-му году нашего столетия.

А сильная жара соответственно приведет к усилению нагрузки на энергосеть из-за огромного количества работающих кондиционеров, а также повысит риск преждевременной смерти среди уязвимых групп населения.

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