Ученые предсказали катастрофическую жару: названа дата

Аномальная жара охватит мир (фото: РБК-Украина)

Аномальная жара будет продолжительней и сильнее

Изменения климата из-за деятельности человека уже в ближайшем будущем приведут к непоправимым последствиям - территория планеты, которая будет страдать от аномальной жары увеличится больше, чем в половну.

К такому выводу пришли американские ученые, которые занимаются изучением последствий выброса парниковых газов, пишет Phys.org.

Исследователи выяснили, что волны жары не только расширятся территориально, но и будут более сильными и продолжительными.

Аномальная жара охватит мир (фото: РБК-Украина)

О том, что подобные выводы не голословны, может свидетельствовать и аномальная жара, надолго обездвижившая Европу этим летом, и приведшая к человеческим жертвам.

Ученые считают, что из-за выброса парниковых газов территория с экстремальной жарой увеличится до 50-80 % уже к 50-му году нашего столетия.

А сильная жара соответственно приведет к усилению нагрузки на энергосеть из-за огромного количества работающих кондиционеров, а также повысит риск преждевременной смерти среди уязвимых групп населения.