Синоптики дали прогноз на начало недели: зимы не будет

Погода в Украине 13 января будет не очень холодной и без осадков. Температура воздуха днем будет от +1 до +4 градусов тепла, а ночью до - 3 градусов мороза. Об этом информирует Украинский гидрометцентр. В общем, в понедельник сохранится теплая, как для зимы погода, без привычных морозов.

Ветер будет юго-западный и западный, 7-12 м/с. В Карпатах ночью ожидается мороз, от - 5 до -10 градусов мороза, а днем до -5 градусов ниже нуля.

В Киеве 13 января осадков не прогнозируют. Температура ночью будет колебаться от 0 до - 2 градусов мороза, днем от +4 до +6 градусов тепла.

Синоптическая карта

На 14 января синоптики прогнозируют также погоду без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от +1 градуса тепла до +4 градусов мороза. В Карпатах будет -6 -11 градусов мороза, а днем +1+6 градусов тепла.

В столице во вторник будет сухо, только ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0 градусов, днем 3-5 градусов тепла.

Как мы ранее сообщали, синоптики кардинально изменили прогноз погоды на зиму в Украине. Погода в Украине в январе и начале февраля будет аномально теплой и с минимумом осадков. В некоторых регионах дневных морозов вообще не будет, а воздух прогреется до рекордных +10 градусов.