ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Украину надвигаются морозы до -26 градусов: синоптики назвали дату

STYLERЖизнь    01.01.2020 - 20:53
На Украину надвигаются морозы до -26 градусов: синоптики назвали дату
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине зимой 2020 обещает быть очень суровой

Погода в Украине зимой 2020 года может принести суровые морозы, которые будут чередоваться с периодами резкого потепления. Такие данные представляют различные погодные ресурсы. Когда украинцам ждать сильных морозов - в материале Styler.

Так, по данным ресурса Gismeteo, первая декада января будет довольно теплой - днем температура будет колебаться на уровне нуля, с перевесом в ту или иную сторону, ночью возможен небольшой мороз. Но уже со Старого Нового года столбики термометров ночью опустятся до -6 на Юге до -20 на северо-востоке, но днем мороз будет не очень сильным.

После этого наступит короткий период потепления, а вот на Крещение ударят крепкие морозы - от -10 на Юге до -26 на Севере. Последняя декада января обещает быть довольно мягкой.

Ниже прогноз от Gismeteo для Киева, Львова, Одессы и Харькова на месяц.

Погода в Украине в январе 2020 (скрин: gismeteo.ua)

Отметим, что другие погодные ресурсы дают не такие категоричные прогнозы на первый меся 2020 года. По данным Метеопрога, среднемесячные показатели температуры превысят многолетние значения на два градуса. Осадки будут преимущественно в виде дождя или мокрого снега.

При этом синоптики не отрицают возможность наплыва в Украину холодных воздушных масс с двузначными морозами.

По данным синоптиков Укргидрометцентр, в Украине будет превышение температурных показателей на 1,5-2 градуса. Средняя температура в январе будет равняться 1-6 мороза, а на северо-востоке, Востоке и в Карпатах от 7 до 8 мороза. А среднемесячные осадки будут равняться многолетним значениям.

Украина пережила самый теплый год за всю историю наблюдений Киевляне пережили самую теплую ночь за 139 лет наблюдений
Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь