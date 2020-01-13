Синоптики дали прогноз на початок тижня: зими не буде

Погода в Україні 13 січня буде не дуже холодною і без опадів. Температура повітря вдень буде від +1 до +4 градусів тепла, а вночі до - 3 градусів морозу. Про це інформує Український гідрометцентр. Загалом, у понеділок збережеться тепла, як для зими погода, без звичних морозів.

Вітер буде південно-західний і західний, 7-12 м/с. У Карпатах вночі очікується мороз, від - 5 до -10 градусів морозу, а вдень до -5 градусів нижче нуля.

У Києві 13 січня опадів не прогнозують. Температура вночі коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, вдень від +4 до +6 градусів тепла.

Синоптична карта

На 14 січня синоптики також прогнозують погоду без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний і південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі від +1 градуса тепла до 4 градусів морозу. У Карпатах буде -6 -11 градусів морозу, а вдень +1+6 градусів тепла.

У столиці у вівторок буде сухо, лише вночі та вранці очікується туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0 градусів, вдень 3-5 градусів тепла.

Як ми раніше повідомляли, синоптики кардинально змінили прогноз погоди на зиму в Україні. Погода в Україні в січні і на початку лютого буде аномально теплою і з мінімумом опадів. У деяких регіонах денних морозів взагалі не буде, а повітря прогріється до рекордних +10 градусів.