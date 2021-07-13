Синоптик ошарашил украинцев прогнозом на осень: ударят морозы и пойдет снег

В Украине первые морозы могут ударить уже в октябре, а в ноябре предполагается снег. Зима 2021-2022 должна быть морозной и снежной.

Если верить прогнозу эксперта, то осень нам следует ждать уже во второй половине сентября. А вот "бабье" лето конечно же будет, скорее сего в октябре.

"Если вкратце – то в сентябре увидим еще 10 дней лета, со второй декады начнутся дожди и похолодает. В начале третьей декады сентября возможно два-три дня "бабьего лета". Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным "бабьим летом" в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами. Холода продолжатся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег", - рассказал Горбань.

Прогноз синоптика на зиму

По прогнозу Леонида, нас ждут ранние холода уже в ноябре, а также первый снег. Предстоящая зима будет суровой и холодной.

"Зима будет холодной. Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", - резюмировал синоптик.