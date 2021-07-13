Синоптик ошелешив українців прогнозом на осінь: вдарять морози і піде сніг

В Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

Якщо вірити прогнозу експерта, то осінь нам слід чекати вже в другій половині вересня. А ось "бабине" літо звичайно ж буде, скоріше цього в жовтні.

"Якщо коротко - то у вересні побачимо ще 10 днів літа, з другої декади почнуться дощі і похолодає. На початку третьої декади вересня можливо два-три дні "бабиного літа". Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим "бабиним літом" в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами. Холоди продовжаться і в листопаді, очікуються дощі і ранній сніг", - розповів Горбань.

Прогноз синоптика на зиму

За прогнозом Леоніда, нас чекають ранні холоди вже в листопаді, а також перший сніг. Майбутня зима буде суворою і холодною.

"Зима буде холодною. Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами. Січень почнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на Старий Новий рік і триватимуть до Хрещення, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози – у другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани", - резюмував синоптик.