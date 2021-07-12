На украинских курортах станет еще жарче

По прогнозу Sinoptik.ua, характер погоды на побережье Черного и Азовского морей до конца текущей недели существенно меняться не будет. Температура воздуха днем +30…+34, ночная температура в зависимости от приморского региона от +22 до +26.

Индекс УФ-излучения будет на этой неделе высоким, представляющим опасность для кожи и глаз человека. Необходимо использовать солнцезащитные средства. Есть мнение, что крем от солнца поможет защититься и от морских блох. Морские блохи – это рачки бокоплавов. И хотя микроракообразные бокоплавы достаточно безвредны, этим летом отдыхающие на Азовском море жалуются на их нашествие .

Курорты Черного моря

Возле пляжей Одесской области морская вода прогреется до +24, в Херсонской области до +24,4, на Кинбурнской косе до +26.

В Черноморске (Ильичевске) температура воздуха днем от +30 до +34, ясно, без осадков, в выходные, 17-18 июля – северный ветер, до 4 м/сек. В субботу и воскресенье ночная температура воздуха станет выше, до +24.

В Счастливцево (Арабатская стрелка) днем ожидаемая температура воздуха от +28 до +31, ночью +24…+26. Ветер северных направлений до 7 м/сек.

Курорты Азовского моря

Температура морской воды у пляжей Азовского моря +26…+27.

В Геническе самым жарким днем на этой неделе будет 18 июля - до +34, ночью +23. 13 июля может пройти дождь с грозой. Поможет пережить жару на текущей неделе умеренный северо-восточный ветер.

В Бердянске днем +30…+33, ночью до +26. Ветер северный, северо-восточный, от 3 м/сек до 7 м/сек.

Курорты Карпат

В высокогорье Карпат самым жарким днем на этой неделе станет 14 июля, до +24. С четверга ожидается понижение дневной температуры воздуха до +21 и грозовые дожди. Ночная температура меняться не будет, на протяжении недели +13…+15. Те, кто устал от жары на равнинной территории Украины, могут приехать на климатические курорты Карпат.

В Ворохте 16 июля – гроза и дождь. А к воскресенью будет совсем прохладно, дневная температура до +20, дожди.

В Закарпатье самая высокая температура воздуха будет в среду, +34. С четверга местами пройдут грозы с ливневыми дождями. Температура снизится незначительно, до +29.

В Поляне снижение температуры воздуха с +30 до +26 и грозы с периодическими дождями ожидаются с 15 июля.