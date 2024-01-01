UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Син російського пропагандиста Охлобистіна пішов воювати проти України

Іван Охлобистін (фото: РосЗМІ)
Автор: Іванна Пашкевич

Син прихильника Путіна, актора Івана Охлобистіна, який нещодавно "спіймав пулю" на Донбасі, вирушив на повномасштабну війну вбивати українців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Син Охлобистіна став окупантом

Повідомляється, що Василь відправився у військкомат відразу після закінчення університету.

Батько не став відмовляти його від цього рішення і залюбки відправив сина на смерть.

Іван Охлобистін (фото: РосЗМІ)

Ба більше, він навіть хвалиться тим, що той буде вбивати українців.

Шалений путініст запевняє, що "школу життя" має пройти кожен чоловік.

"Армія допомагає краще і швидше розібратися в людському суспільстві, розвиває здібності співіснування в ньому", - висловився актор.

Іван Охлобистін (фото: РосЗМІ)

До слова, Іван Охлобистін часто навідується до окупантів на Донбас. Він привозить їм гуманітарну допомогу.

А нещодавно під час чергового такого візиту артист потрапив під обстріл. Однак, залишився живий. Його врятував бронежилет.

Читайте РБК-Україна в Google News
акториВійна Росії проти України