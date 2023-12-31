Російська співачка приїхала з Москви на відпочинок до Карпат: українці відреагували
У той час, коли армія РФ щодня обстрілює ракетами та бомбить наші території, на відпочинок до Буковелю приїжджають артисти з Москви.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт блогерки та співачки Аліни Маслової.
Що відомо
Так, російська виконавиця повідомила у своїх соцмережах, що приїхала в українські Карпати на відпочинок з сім'єю.
"Ну, привіт Україно, багато років не бачилися! Ми нашою сім'єю в Карпатах. Приїхали відзначати Новий рік у горах", - написала блогерка.
Аліна Маслова (фото: instagram.com/maslova.alisha)
Артистка говорить, що на 30% має українське коріння, 30% російське та ще 30% молдавське.
До того ж, вона назвала себе "людиною миру", заявивши, що любить Україну та Росію однаково, і "через політичні дії не хоче розділяти цю любов".
Блогерка з Росії приїхала на відпочинок до Буковелю (фото: instagram.com/maslova.alisha)
"Я люблю і Україну і Росію. У мене багато друзів в обох країнах. І через політичні дії я не хочу розділяти цю любов. Мені щиро шкода постраждалих, я допомагала біженцям на початку всієї цієї історії, але ніколи не приймала ніяку сторону. Я людина миру", - написала блогерка.
Українці розділилися на два табори
У коментарях під відео Маслової можна помітити, що далеко не всі українці обурилися появою росіянки в Україні.
Дехто навіть турбується, чи їй не страшно через постійні обстріли.
- Свята українська земля радо прийме твоє вбоге тіло
- Не страшно? Сподіваюся буде тихо і спокійно
- Не налітайте на цю милу дівчину, вона гроші зароблені в раші тратить на дрони для ЗСУ
- Клаааас! Раді вас бачити в Україні
- Будь ласка, хто там в Драгобраті, хто небудь йо*ніть цю ка*апку
- Хочеться поїхати в Карпати, щоб десь тебе за кутом зловити і затягнути того хвоста, щоб очі вилізли
Після хвилі хейту росіянка заявила, що має український паспорт.
Блогерка з Росії приїхала на відпочинок до Буковелю (фото: instagram.com/maslova.alisha)
Що відомо про Аліну Маслову
Народилася у місті Тирасполі 12 жовтня 2000 року. Почала кар'єру на хайпі, завагітнівши в 16.
Крім того, блогерка розвиває музичну кар’єру в РФ і вже випустила низку пісень.
Варто зазначити, що Маслова сплачує податки в Росії, на які Кремль здійснює закупівлі зброї, і з 2014 року веде війну в Україні.
Аліна Маслова (фото: instagram.com/maslova.alisha)
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