Сын Охлобыстина стал оккупантом

Сообщается, что Василий отправился в военкомат сразу после окончания университета.

Отец не стал отказывать его от этого решения и охотно отправил сына насмерть.

Иван Охлобыстин (фото: РосСМИ)

Более того, он даже хвастается тем, что тот будет убивать украинцев.

Безумный путинист уверяет, что "школу жизни" должен пройти каждый мужчина.

"Армия помогает лучше и быстрее разобраться в человеческом обществе, развивает способности сосуществования в нем", - высказался актер.

Иван Охлобыстин (фото: РосСМИ)

К слову, Иван Охлобыстин часто наведывается к оккупантам в Донбасс. Он привозит им гуманитарную помощь.

А недавно во время очередного такого визита артист попал под обстрел. Однако остался жив. Его спас бронежилет.