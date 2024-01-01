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Сын российского пропагандиста Охлобыстина пошел воевать против Украины

Иван Охлобыстин (фото: РосСМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Сын поклонника Путина, актера Ивана Охлобыстина, который недавно "споймал пулю" на Донбассе, отправился на полномасштабную войну убивать украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Сын Охлобыстина стал оккупантом

Сообщается, что Василий отправился в военкомат сразу после окончания университета.

Отец не стал отказывать его от этого решения и охотно отправил сына насмерть.

Иван Охлобыстин (фото: РосСМИ)

Более того, он даже хвастается тем, что тот будет убивать украинцев.

Безумный путинист уверяет, что "школу жизни" должен пройти каждый мужчина.

"Армия помогает лучше и быстрее разобраться в человеческом обществе, развивает способности сосуществования в нем", - высказался актер.

Иван Охлобыстин (фото: РосСМИ)

К слову, Иван Охлобыстин часто наведывается к оккупантам в Донбасс. Он привозит им гуманитарную помощь.

А недавно во время очередного такого визита артист попал под обстрел. Однако остался жив. Его спас бронежилет.

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