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Син російського пропагандиста Охлобистіна пішов воювати проти України

Понеділок 01 січня 2024 12:40
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Син російського пропагандиста Охлобистіна пішов воювати проти України Іван Охлобистін (фото: РосЗМІ)
Автор: Іванна Пашкевич

Син прихильника Путіна, актора Івана Охлобистіна, який нещодавно "спіймав пулю" на Донбасі, вирушив на повномасштабну війну вбивати українців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Син Охлобистіна став окупантом

Повідомляється, що Василь відправився у військкомат відразу після закінчення університету.

Батько не став відмовляти його від цього рішення і залюбки відправив сина на смерть.

Син російського пропагандиста Охлобистіна пішов воювати проти України

Іван Охлобистін (фото: РосЗМІ)

Ба більше, він навіть хвалиться тим, що той буде вбивати українців.

Шалений путініст запевняє, що "школу життя" має пройти кожен чоловік.

"Армія допомагає краще і швидше розібратися в людському суспільстві, розвиває здібності співіснування в ньому", - висловився актор.

Син російського пропагандиста Охлобистіна пішов воювати проти України

Іван Охлобистін (фото: РосЗМІ)

До слова, Іван Охлобистін часто навідується до окупантів на Донбас. Він привозить їм гуманітарну допомогу.

А нещодавно під час чергового такого візиту артист потрапив під обстріл. Однак, залишився живий. Його врятував бронежилет.

Нещодавно ми розповідали, що Ектор Хіменес-Браво зустрівся з українськими воїнами на фронті.

Також ми писали, що російська співачка приїхала з Москви на відпочинок до Карпат.

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