Син російського пропагандиста Охлобистіна пішов воювати проти України
Син прихильника Путіна, актора Івана Охлобистіна, який нещодавно "спіймав пулю" на Донбасі, вирушив на повномасштабну війну вбивати українців.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.
Син Охлобистіна став окупантом
Повідомляється, що Василь відправився у військкомат відразу після закінчення університету.
Батько не став відмовляти його від цього рішення і залюбки відправив сина на смерть.
Іван Охлобистін (фото: РосЗМІ)
Ба більше, він навіть хвалиться тим, що той буде вбивати українців.
Шалений путініст запевняє, що "школу життя" має пройти кожен чоловік.
"Армія допомагає краще і швидше розібратися в людському суспільстві, розвиває здібності співіснування в ньому", - висловився актор.
Іван Охлобистін (фото: РосЗМІ)
До слова, Іван Охлобистін часто навідується до окупантів на Донбас. Він привозить їм гуманітарну допомогу.
А нещодавно під час чергового такого візиту артист потрапив під обстріл. Однак, залишився живий. Його врятував бронежилет.
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