Син російського пропагандиста Охлобистіна пішов воювати проти України

Син прихильника Путіна, актора Івана Охлобистіна, який нещодавно "спіймав пулю" на Донбасі , вирушив на повномасштабну війну вбивати українців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Син Охлобистіна став окупантом

Повідомляється, що Василь відправився у військкомат відразу після закінчення університету.

Батько не став відмовляти його від цього рішення і залюбки відправив сина на смерть.

Іван Охлобистін (фото: РосЗМІ)

Ба більше, він навіть хвалиться тим, що той буде вбивати українців.

Шалений путініст запевняє, що "школу життя" має пройти кожен чоловік.

"Армія допомагає краще і швидше розібратися в людському суспільстві, розвиває здібності співіснування в ньому", - висловився актор.

Іван Охлобистін (фото: РосЗМІ)

До слова, Іван Охлобистін часто навідується до окупантів на Донбас. Він привозить їм гуманітарну допомогу.

А нещодавно під час чергового такого візиту артист потрапив під обстріл. Однак, залишився живий. Його врятував бронежилет.