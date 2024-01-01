Сын российского пропагандиста Охлобыстина пошел воевать против Украины
Сын поклонника Путина, актера Ивана Охлобыстина, который недавно "споймал пулю" на Донбассе, отправился на полномасштабную войну убивать украинцев.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.
Сын Охлобыстина стал оккупантом
Сообщается, что Василий отправился в военкомат сразу после окончания университета.
Отец не стал отказывать его от этого решения и охотно отправил сына насмерть.
Иван Охлобыстин (фото: РосСМИ)
Более того, он даже хвастается тем, что тот будет убивать украинцев.
Безумный путинист уверяет, что "школу жизни" должен пройти каждый мужчина.
"Армия помогает лучше и быстрее разобраться в человеческом обществе, развивает способности сосуществования в нем", - высказался актер.
Иван Охлобыстин (фото: РосСМИ)
К слову, Иван Охлобыстин часто наведывается к оккупантам в Донбасс. Он привозит им гуманитарную помощь.
А недавно во время очередного такого визита артист попал под обстрел. Однако остался жив. Его спас бронежилет.
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