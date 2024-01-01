ua en ru
Пн, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сын российского пропагандиста Охлобыстина пошел воевать против Украины

Понедельник 01 января 2024 12:40
UA EN RU
Сын российского пропагандиста Охлобыстина пошел воевать против Украины Иван Охлобыстин (фото: РосСМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Сын поклонника Путина, актера Ивана Охлобыстина, который недавно "споймал пулю" на Донбассе, отправился на полномасштабную войну убивать украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Сын Охлобыстина стал оккупантом

Сообщается, что Василий отправился в военкомат сразу после окончания университета.

Отец не стал отказывать его от этого решения и охотно отправил сына насмерть.

Сын российского пропагандиста Охлобыстина пошел воевать против Украины

Иван Охлобыстин (фото: РосСМИ)

Более того, он даже хвастается тем, что тот будет убивать украинцев.

Безумный путинист уверяет, что "школу жизни" должен пройти каждый мужчина.

"Армия помогает лучше и быстрее разобраться в человеческом обществе, развивает способности сосуществования в нем", - высказался актер.

Сын российского пропагандиста Охлобыстина пошел воевать против Украины

Иван Охлобыстин (фото: РосСМИ)

К слову, Иван Охлобыстин часто наведывается к оккупантам в Донбасс. Он привозит им гуманитарную помощь.

А недавно во время очередного такого визита артист попал под обстрел. Однако остался жив. Его спас бронежилет.

Недавно мы рассказывали, что Эктор Хименес-Браво встретился с украинскими воинами на фронте.

Также мы писали, что российская певица приехала из Москвы на отдых в Карпаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
актори Война России против Украины