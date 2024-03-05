Син Марічки Падалко хоче йти на фронт слідом за батьком: реакція ведучої

Українська телеведуча Марічка Падалко розповіла про бажання свого 16-річного сина Михайла піти на фронт слідом за батьком Єгором Соболєвим і зізналась у власних відчуттях.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на "1+1" розповідає про ставлення журналістки до дітей на тлі війни, а також про її позицію щодо бажання сина служити у ЗСУ.

Труднощі материнства на тлі війни

Падалко зізналась, що вдячна долі за те, що повномасштабна війна припала на той час, коли її діти вже відносно дорослі.

"Коли вони підлітки, а не на руках. Я собі важко уявляю, що переживають мами з маленькими дітьми", - додала вона.

Водночас жінка визнала, що підлітковий період - складний.

"З дітьми відбуваються найбільші трансформації, становлення себе. Дуже важко, коли це все припадає на виклики, які несе війна. Бути підлітком взагалі сьогодні непросто, а тим паче під час бойових дій", - наголосила телеведуча.

Вона пояснила, що для неї найбільшою складністю було "дати їм точку опори, розуміння, чим вони будуть займатися, що на них очікує в житті".

"Водночас залишатися сильними, але не переставати бути дітьми й вести образ життя, який відповідає їхньому віку", - уточнила пані Марічка.

Ставлення до дитини, яка хоче боронити країну

На думку журналістки, якщо дитина готова захищати країну зі зброєю в руках, вона "має отримати повагу та подяку за це рішення".

Водночас, за її словами, необхідно "пояснювати дитині, можливо, залучаючи людей, які воювали, повернулися пораненими, що насправді відбувається на війні, які там виклики, як до цього можна краще підготуватися, наскільки ефективно може воювати 18-річна дитина".

Падалко уточнила, що залякувати молоду людину не потрібно.

"Може бути хорошою ідея поїхати до хлопців в реабілітаційний центр, поспілкуватися з ними. Я говорю про те, що зараз така війна, потрібні навички, потрібні знання та високі технології", - додала жінка.

Вона розповіла також, що закликає сина "трохи часу приділити тому, щоб чогось навчитися, бути ефективним, а потім вже думати про добровільну мобілізацію".

"Поки ми домовилися, що першочерговим завданням є вступити у ВНЗ і почати здобувати освіту, а потім вже думати, коли та де йти воювати. Поки ти не підпадаєш під вік мобілізації, я так думаю, що більше шансів потрапити в армію через рекрутинг, а отже більше шансів обрати той напрямок, в якому ти хочеш проявити свою ефективність", - наголосила ведуча.

Збирання дронів вдома

Марічка Падалко поділилась і тим, що син вирішив зайнятися збиранням дронів вдома.

"Всі там посміялися з ініціативи громадської організації, але насправді це допомагає хлопцям або дівчатам розібратися, як це працює, які навички потрібні для керування дронами", - зауважила вона визнаючи водночас, що це потягне за собою "певні фінансові витрати".

"Я заохочую сина знайти можливість на це заробити, іноді навіть допомагаючи батькам. Він вже поступово збирає гроші, майже докупив всі деталі, щоб зібрати перший дрон", - розповіла жінка.

За її словами, у Михайла вже були навіть "якісь тренування".

"Отже, точно вдома якийсь дрон скоро з'явиться. Він також прослухав курс про збирання дронів, отримав сертифікат", - підсумувала телеведуча.