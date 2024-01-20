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Українського співака помилково додали до списку "іноагентів" РФ: артист відреагував

Субота 20 січня 2024 21:43
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Українського співака помилково додали до списку "іноагентів" РФ: артист відреагував Вадим Олійник (фото: instagram.com/oleynikvadim)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак і колишній учасник гурту "ДіО.фільми" Вадим Олійник помилково потрапив до оновленого списку "іноагентів" РФ. Новину одразу прокоментував виконавець.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Вадим Олійник став "іноагентом" РФ

Співак показав у своїх stories скріншот однієї з новин, взятої у Telegram-каналі, який не став називати.

У ній був список імен, яких внесли до реєстру іноземних агентів у Росії, і серед них опинився колишній учасник гурту "ДІО.фільми".

Українського співака помилково додали до списку &quot;іноагентів&quot; РФ: артист відреагувавУкраїнського співака помилково додали до списку &quot;іноагентів&quot; РФ: артист відреагував

Вадим Олійник прокоментував новину, що він "іноагент "(фото: instagram.com/oleynikvadim)

"Просто якесь свято", - лаконічно прокоментував новину він, а також подякував за "премію".

Однак інформація не відповідає дійсності, адже до списку міністерства юстиції РФ потрапляють лише громадяни Росії.

Так, Олійника дійсно внесли до реєстру, тільки мова йшла про місцевого блогера Владислава Олійника, якого переплутали пропагандисти з українським виконавцем.

Хто такий Владислав Олійник

Чоловік є активістом карельського руху, нині він проживає у Фінляндії, має освіту скандинавіста-міжнародника.

Його етнічне походження є змішаним, і він усвідомлено обрав собі карельську ідентичність.

Блогер стверджує, що після руйнування Росії у Карелії є перспективи на успішний розвиток.

Він вірить у відновлення карельської ідентичності, можливість встановлення союзницьких відносин з іншими фінно-угорськими державами.

На його думку, ці держави виникнуть із колишніх суб'єктів Російської Федерації.

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