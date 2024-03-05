Сын Марички Падалко хочет идти на фронт вслед за отцом: реакция ведущей

Украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала о желании своего 16-летнего сына Михаила пойти на фронт вслед за отцом Егором Соболевым и призналась в собственных чувствах.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "1+1" рассказывает об отношении журналистки к детям на фоне войны, а также о ее позиции по поводу желания сына служить в ВСУ.

Трудности материнства на фоне войны

Падалко призналась, что благодарна судьбе за то, что полномасштабная война пришлась на то время, когда ее дети уже относительно взрослые.

"Когда они подростки, а не на руках. Я себе тяжело представляю, что переживают мамы с маленькими детьми", - добавила она.

В то же время женщина признала, что подростковый период - сложный.

"С детьми происходят самые большие трансформации, становление себя. Очень тяжело, когда это все приходится на вызовы, которые несет война. Быть подростком вообще сегодня непросто, а тем более во время боевых действий", - отметила телеведущая.

Она пояснила, что для нее наибольшей сложностью было "дать им точку опоры, понимание, чем они будут заниматься, что их ожидает в жизни".

"В то же время оставаться сильными, но не переставать быть детьми и вести образ жизни, который соответствует их возрасту", - уточнила Маричка.

Отношение к ребенку, который хочет защищать страну

По мнению журналистки, если ребенок готов защищать страну с оружием в руках, он "должен получить уважение и благодарность за это решение".

В то же время, по ее словам, необходимо "объяснять ребенку, возможно, привлекая людей, которые воевали, вернулись ранеными, что на самом деле происходит на войне, какие там вызовы, как к этому можно лучше подготовиться, насколько эффективно может воевать 18-летний ребенок".

Падалко уточнила, что запугивать молодого человека не нужно.

"Может быть хорошей идея поехать к ребятам в реабилитационный центр, пообщаться с ними. Я говорю о том, что сейчас такая война, нужные навыки, нужные знания и высокие технологии", - добавила женщина.

Она рассказала также, что призывает сына "немного времени уделить тому, чтобы чему-то научиться, быть эффективным, а потом уже думать о добровольной мобилизации".

"Пока мы договорились, что первоочередной задачей является поступить в вуз и начать получать образование, а потом уже думать, когда и где идти воевать. Пока ты не подпадаешь под возраст мобилизации, я так думаю, что больше шансов попасть в армию через рекрутинг, а следовательно, больше шансов выбрать то направление, в котором ты хочешь проявить свою эффективность", - подчеркнула ведущая.

Сборка дронов дома

Маричка Падалко поделилась и тем, что сын решил заняться сборкой дронов дома.

"Все там посмеялись с инициативы общественной организации, но на самом деле это помогает ребятам разобраться, как это работает, какие навыки нужны для управления дронами", - отметила она, признавая, что это повлечет за собой "определенные финансовые затраты".

"Я поощряю сына найти возможность на это заработать, иногда даже помогая родителям. Он уже постепенно собирает деньги, почти докупил все детали, чтобы собрать первый дрон", - рассказала женщина.

По ее словам, у Михаила уже были даже "какие-то тренировки".

"Итак, точно дома какой-то дрон скоро появится. Он также прослушал курс о сборе дронов, получил сертификат", - подытожила телеведущая.