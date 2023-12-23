Марічка Падалко безкоштовно віддала свою квартиру переселенцям: "Їхній тато воює"

Телеведуча ТСН і марафону "Єдині новини" Марічка Падалко безкоштовно прихистила переселенців із Нікополя у своїй квартирі, яка знаходиться у Львівській області. Її зірка 1+1 придбала разом із чоловіком до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для OBOZ.UA.

Марічка Падалко віддала свою квартиру переселенцям

За словами телеведучої, ініціатором покупки житла став її чоловік, ексдепутат Єгор Соболєв, який наразі служить у ЗСУ.

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Він почав шукати житло на заході України. Підбирав за певними критеріями. Перше - щоб це була історична місцевість. А місто Жовква, де ми купили квартиру, має давню історію. Друге - там не мало бути військових чи інфраструктурних об’єктів", - згадала Марічка.

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Крім того, наше житло дуже добре розташоване - в один бік 35 км від кордону з Польщею, в інший стільки ж кілометрів - і ти вже у Львові. Багато місцевих їздять туди на роботу. Це як Ірпінь для Києва", - додала вона.

Обранець зірки вмовляв її обрати саме це житло, аргументуючи це тим, що "у неї буде інстаграмна локація".

"Пам’ятаю, вмовляючи мене на цю покупку, Єгор розповідав: "Там так красиво, буде в тебе інстаграм-локація. А якщо квартира нам не знадобиться, стане твоїм бізнесом - здаватимеш". У результаті на початку вторгнення туди поїхали мої батьки та наші діти", - поділилася телеведуча.

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Пізніше діти Падалко виїхали до Праги. Тоді ж вона вирішила зробити добру справу.

"Коли я зрозуміла, що наші дівчата будуть перебувати якийсь час у Празі, в місцевому чаті переселенців запитала, чи хоче хтось пожити в нашій квартирі. І оскільки мої діти отримали безкоштовне житло в Празі, родина з Нікополя, яку я ніколи не бачила, безкоштовно живе у нас", - розповіла Марічка.

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Добро має повертатися. Вони заїхали в нашу квартиру, якраз коли дівчата поїхали за кордон. Це мама з сином, їхній тато воює. Через якийсь час вона забрала до себе і своїх батьків. Ми ніколи не бачилися, лише переписуємося", - продовжила знаменитість.