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"Переконуємо, що рано". Марічка Падалко розповіла про бажання 16-річного сина вступити до лав ЗСУ

Субота 20 січня 2024 20:10
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"Переконуємо, що рано". Марічка Падалко розповіла про бажання 16-річного сина вступити до лав ЗСУ Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Іванна Пашкевич

Ведуча телемарафону "Єдині новини" Марічка Падалко зізналася, що її 16-річний син Михайло, як і його батько Єгор Соболєв, хоче вступити до лав ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для Голосного подкасту.

Син Марічки Падалко хоче служити у ЗСУ

За словами зірки, Михайло навіть не хотів їхати із сестрами за кордон, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тоді йому було 15 років.

"Він хотів тут усе це переживати. Хотів бути в країні, коли війна, тому що він хлопець. Звичайно, у нас не стоїть питання його кудись вивозити. У нас зараз стоїть питання в тому, щоб його переконати, що воювати у 18 років, це ще рано", - поділилася телеведуча.

&quot;Переконуємо, що рано&quot;. Марічка Падалко розповіла про бажання 16-річного сина вступити до лав ЗСУ

Марічка Падалко з дітьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Тому що десь пів року тому було безумовно, що у 18… Потім я дізналася, але ще хочу це перевірити, чи справді так, що до 21 потрібен дозвіл від батьків. Тому в переговорах мені вдалося посунути це до 21", - додала вона.

Також, каже Падалко, батько його переконує у тому, що треба насамперед воювати розумом, багато вчитися, що війна змінюватиметься і буде більш технологічною.

"У багатьох батьків мотивація, щоб наші діти не воювали. І в цьому є сенс", - розповіла Марічка.

Знаменитість зазначила, що почерк її нащадка, якому у березні виповниться 17, можна побачити на демонтованих пам’ятниках Києва.

"Що я можу зробити? Я йому говорила, що за це може бути адміністративна відповідальність. Він бачить у цьому свій внесок. Він ще розбирав квартири на Солом’янці", - додала телеведуча.

Зазначимо, Михайло навчається в одинадцятому класі у Києві, а дочки Падалко та Соболєва Марія і Катерина здобувають освіту у Чехії.

Раніше зірка "Кріпосної" заявила про бажання піти на фронт та висловилася про мобілізацію жінок.

Також ми розповідали, що породілля з пологового у Маріуполі, фото з якою облетіло увесь світ, публічно підтримала Путіна.

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