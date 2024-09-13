ua en ru
Пт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Син Дмитра Коляденка відверто заговорив про стосунки із зірковими батьками

П'ятниця 13 вересня 2024 12:40
UA EN RU
Син Дмитра Коляденка відверто заговорив про стосунки із зірковими батьками Філ Коляденко (фото: instagram.com/philipp_kolyadenko)
Автор: Катерина Собкова

Учасник гурту KADNAY Філ Коляденко, який раніше зізнався, що соромився своїх зіркових батьків, відверто розповів, у яких стосунках зараз перебуває з ними.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю артиста в рамках програми "Тур зірками" на каналі Люкс ФМ.

Свого часу Філ соромився своїх зіркових батьків - епатажного шоумена та співака Діму Коляденко та хореографа Олену Коляденко. У зв'язку з цим ведуча запитала, які в нього зараз стосунки з ними, а також з ким він спілкується більш тісно - з мамою чи татом, з ким він може випити кави та поговорити.

Син Дмитра Коляденка відверто заговорив про стосунки із зірковими батькамиФіл Коляденко (фото: instagram.com/philipp_kolyadenko)

"Загалом відрізняються лише теми. Ми, звичайно ж, підтримуємо один одного, багато спілкуємося про те, що у нас болить. Або ж про моменти щастя. І ті рідкісні моменти, коли ми всі разом, - для мене велике щастя. Ми загалом говоримо лише про сім'ю", - зазначив учасник гурту KADNAY.

Також він розповів, що вони можуть зібратися в театрі у батьків або ж на свята.

Син Дмитра Коляденка відверто заговорив про стосунки із зірковими батькамиФіл Коляденко з батьками (фото: kolyadenkodima_official)

Якщо Пилипу потрібна порада, його батько може погадати йому на картах Таро.

"Я в нього завжди "Імператор", "Король Кубків", і все в мене завжди буде добре. А так взагалі я іноді питаю щодо роботи, можливо, стосунків з тими чи іншими людьми. Але це така історія по фану. Але він класний у цьому, майстер. Він про себе завжди каже, що він маг у третьому поколінні", - розповів співак.

На відео цей момент можна переглянути з 17:50.

Раніше Діма Каднай назвав топ улюблених місць у Києві, де його часто можна зустріти.

Також відома українська співачка розповіла про стосунки зі свекрухою, яка мешкає в РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Дмитрий Коляденко
NEWS
Окупанти атакували Україну 26 "Шахедами": скільки збила ППО
Окупанти атакували Україну 26 "Шахедами": скільки збила ППО