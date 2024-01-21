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"У дитинстві було важкувато". Син Коляденка зізнався, чому соромився зіркових батьків

Неділя 21 січня 2024 09:13
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"У дитинстві було важкувато". Син Коляденка зізнався, чому соромився зіркових батьків Філ Коляденко з батьками (фото: kolyadenkodima_official)
Автор: Іванна Пашкевич

30-річний український музикант Філ Коляденко розповів, чому у дитинстві соромився своїх зіркових батьків - хореографів Дмитра та Олени Коляденко.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на подкаст "Вдома поговоримо".

Чому Філ Коляденко соромився батьків

Так, коли артисту було 14-15 років, його батько був членом журі проєкту "Фабрика зірок", а мама працювала "за кулісами" реаліті.

Філ пригадав, що у фіналі шоу Дмитро зняв свій кросівок та поставив його на стіл, хоча мав виголошувати оцінки учаснику на сцені.

&quot;У дитинстві було важкувато&quot;. Син Коляденка зізнався, чому соромився зіркових батьків

Філ Коляденко з батьком (фото: kolyadenkodima_official)

"Нащо ти про кросівок? Там же людина, там же людська доля, вона ж співала для тебе. І чому ти взагалі про кросівок, чому ти не одягнешься нормально?", - поділився думками у той момент хлопець.

Також він сказав, за що йому було соромно за мати.

Був момент, коли музикант разом з тенісною школою поїхав до Словаччини на збори.

У подорожі 13-річного хлопця супроводжувала Олена.

&quot;У дитинстві було важкувато&quot;. Син Коляденка зізнався, чому соромився зіркових батьків

Філ Коляденко з батьками (фото: kolyadenkodima_official)

"Перший мій виїзд такий, типу школа тенісна, діти, їх родичі, батьки. І мама вирішує саме перед поїздом, наче там за день підстригтись налисо", - розповів Коляденко.

"Я приїжджаю, а вона ще й ліфчики не носить. Всі відносилися до неї, як до сестри. Зараз мені було б це супер приємно. Тоді я думав, що "будь ласка, ні, це мама". Хоча в дитинстві "було важкувато", - додав артист.

З часом він звик до такої епатажності батьків, і зрозумів, що "вони кайфують від цього".

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Коляденко розповідав, що закрутив новий роман.

Також читайте інтерв'ю Олени Коляденко - про унікальність мюзиклу "Кабаре" та про здійснену дитячу мрію.

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