Діма Каднай назвав топ улюблених місць в Києві, де його часто можна зустріти

Дмитро Каднай - 34-річний музикант, учасник гурту KADNAY - розповів про місця, які він вважає найцікавішими та найкомфортнішими в Києві.

То ж де саме в столиці його найчастіше можуть зустріти фанати? Про це співак розповів РБК-Україна (проект Styler) за лаштунками шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.

"Насправді, дуже люблю прогулятися містом. Київ надзвичайно надихає", - говорить артист.

Нещодавно, до прикладу, Діма відкрив для себе парк Бабин Яр.

"Знав, де він знаходиться, знав історію, але ніколи не занурювався всередину. А тут зайшов і побачив, що там є ціла інсталяція, яка мене дуже вразила! Раджу всім подивитись", - рекомендує він.



Дмитро Каднай (фото: Новий канал)

Також Каднай любить пройтись Андріївським узвозом.

"Хоч це і класика, але мені дуже подобається. Асоціюється з приїздом у Київ, бо тоді тьотя сказала: "Насамперед треба подивитись узвіз". Я так і зробив", - з усмішкою зізнається він.

Також артисту дуже подобається ВДНГ та район іподрому. Ба більше, Дмитро частенько, коли має вільний час, займається їздою на конях.

"Коли ми знімали кліп на пісню "Полон", то я тренувався на тому іподромі. Треба було за місяць навчитись їздити верхи без сідла. У мене це вийшло. І разом з тим з’явилася любов до цього заняття. Відтоді, коли мені вдається, я одразу їду до коней. Після такої зустрічі почуваюся дуже добре", - підсумовує музикант.

Хто такий Дмитро Каднай

Діма народився у Дніпрі. Розпочав свою музичну кар'єру як учасник першого сезону українського реаліті-шоу "Фабрика зірок". Хоча він і не став переможцем, але здобув велику популярність серед глядачів.



Дмитро Каднай (фото: instagram.com/k.a.d.n.a.y)

Після "Фабрики" Дмитро разом з Пилипом Коляденком створив гурт KADNAY, який виконує музику в стилі інді-поп. Гурт здобув визнання як в Україні, так і за її межами.



Дмитро Каднай (фото: instagram.com/k.a.d.n.a.y)

KADNAY були півфіналістами національного відбору на Євробачення-2017 і фіналістами відбору 2018 року.

Також Діма і Пилип є дворазовими лауреатами премії Золота Жар-птиця (в 2018-му і 2019-му роках) у номінації "інді".

Крім того, він частий учасник різноманітних телешоу, а також відомий своїми акторськими здібностями.

Дмитро Каднай (фото: instagram.com/k.a.d.n.a.y)