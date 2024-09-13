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Сын Дмитрия Коляденко разоткровенничался об отношениях со звездными родителями

Пятница 13 сентября 2024 12:40
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Сын Дмитрия Коляденко разоткровенничался об отношениях со звездными родителями Филипп Коляденко (фото: instagram.com/philipp_kolyadenko)
Автор: Катерина Собкова

Участник группы KADNAY Филипп Коляденко, который ранее признался, что стеснялся своих звездных родителей, откровенно рассказал, в каких отношениях сейчас находится с ними.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста в рамках программы "Тур зірками" на канале Люкс ФМ.

В свое время Филипп стеснялся своих звездных родителей - эпатажного шоумена и певца Диму Коляденко и хореографа Елену Коляденко. В связи с этим ведущая спросила, какие у него сейчас отношения с ними, а также с кем он общается более тесно - с мамой или папой, с кем он может выпить кофе и поговорить.

Сын Дмитрия Коляденко разоткровенничался об отношениях со звездными родителямиФилипп Коляденко (фото: instagram.com/philipp_kolyadenko)

"В целом отличаются только темы. Мы, конечно же, поддерживаем друг друга, много общаемся про то, что у нас болит. Или же про моменты счастья. И те редкие моменты, когда мы все вместе, - для меня большое счастье. Мы в целом говорим только про семью", - отметил участник группы KADNAY.

Также он рассказал, что они могут собраться в театре у родителей или же на праздники.

Сын Дмитрия Коляденко разоткровенничался об отношениях со звездными родителямиФил Коляденко с родителями (фото: kolyadenkodima_official)

Если Филиппу нужен совет, его отец может погадать ему на картах Таро.

"Я у него всегда "Император", "Король Кубков", и все у меня всегда будет хорошо. А так вообще я иногда спрашиваю насчет работы, возможно, отношений с теми или иными людьми. Но это такая история по фану. Но он классный в этом, мастер. Он про себя всегда говорит, что он маг в третьем поколении", - рассказал певец.

На видео этот момент можно посмотреть с 17:50.

Ранее Дима Каднай назвал топ любимых мест в Киеве, где его часто можно встретить.

Также известная украинская певица рассказала об отношениях со свекровью, которая живет в РФ.

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