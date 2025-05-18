Син боїться тата? Як побудувати довіру замість страху

Страх дитини перед татом - це не вирок, а сигнал. І якщо до нього прислухатись з увагою, співчуттям і любов’ю, сімейні стосунки можна не лише відновити, а й зробити сильнішими, ніж будь-коли.

РБК-Україна (проект Styler) дає поради, як подолати проблему недовіри сина до батька та як відновити теплі стосунки.

Чому дитина боїться тата?

У багатьох родинах трапляється ситуація, коли дитина боїться свого батька. Це може бути пов’язано з різними чинниками - як зовнішніми, так і психологічними.

Найпоширеніша причина - агресивна або надмірно сувора поведінка тата. Якщо батько вживає алкоголь, підвищує голос, карає фізично або постійно критикує - малюк сприймає це як загрозу.

Однак іноді страх виникає навіть без очевидних причин. Наприклад, у зовсім маленьких дітей переляк можуть викликати гучний голос, різкий запах парфумів або тютюну, наявність бороди чи навіть різка міміка.

Якщо ж у родині відбуваються скандали, дитина часто переносить негатив на одного з батьків, навіть якщо він безпосередньо не брав участі у сварці.

Що робити, якщо син боїться батька?

Найперше - спробуйте зрозуміти, що саме лякає малюка. Якщо виключено асоціальну поведінку, тоді зверніть увагу на дрібниці: як батько розмовляє з дитиною, як реагує на помилки, чи посміхається і чи бере участь у повсякденному житті дитини. Варто прибрати травмуючі фактори - наприклад, різкі запахи чи гучні крики.

Поради для тата:

розмовляти з дитиною спокійним тоном;

частіше обіймати, брати на руки, посміхатись;

проводити спільні заняття: зарядка, ігри, читання на ніч;

навчати корисним навичкам - риболовля, катання на велосипеді тощо.

Якщо дитина старшого віку, варто вести особисті розмови, з’ясовуючи причину страхів у м’якій і підтримуючій формі.



Грати разом с сином - найкращий шлях відновити стосунки (фото: Freepik.com)

Як побудувати довіру між татом і дитиною?

Надмірна суворість батька - небезпечна, але й вседозволеність також шкодить. Ідеальний варіант - батько як добрий, сильний лідер, чия думка важлива і поважна. Покарання, якщо і застосовується, має бути справедливим і зрозумілим для дитини.

Не менш важливо - уникати сварок у присутності дітей. Якщо у родині є конфлікти - вирішуйте їх спокійно, без крику. Діти вбирають атмосферу як губка, тому підтримуйте в домі тепло і стабільність. І головне - не допускайте, щоб хтось із родичів очорнював тата перед дитиною: це лише посилить страх і сформує недовіру.

Ігрові методи для налагодження стосунків

Часом найкращий спосіб подолати страх - це гра! Ось кілька ідей, як м’яко та з гумором зруйнувати стіну між татом і дитиною:

"Тато-монстр? А давайте розчаклуємо!" З’ясуйте разом, що лякає дитину. Поясніть, що тато - не монстр, а чарівник, який може бути добрим і веселим. Пограйте в обіймашки, разом подивіться мультик або створіть казку про чарівного тата.

З’ясуйте разом, що лякає дитину. Поясніть, що тато - не монстр, а чарівник, який може бути добрим і веселим. Пограйте в обіймашки, разом подивіться мультик або створіть казку про чарівного тата. "Секретне завдання для тата-шпіона!" Дайте татові завдання - спостерігати за собою й за кожну добру дію отримувати "плюсик" від дитини. Це не лише весело, а й допоможе татові краще зрозуміти власні реакції.

Дайте татові завдання - спостерігати за собою й за кожну добру дію отримувати "плюсик" від дитини. Це не лише весело, а й допоможе татові краще зрозуміти власні реакції. "Чарівне коло довіри" Створіть місце або момент, коли вся родина може відверто говорити про свої почуття без страху. Наприклад, кожен вечір за чаєм по черзі розповідайте, що гарного сталося за день, хто кого потішив чи розсмішив.

Створіть місце або момент, коли вся родина може відверто говорити про свої почуття без страху. Наприклад, кожен вечір за чаєм по черзі розповідайте, що гарного сталося за день, хто кого потішив чи розсмішив. Пограйте в "супергероїв" і придумайте собі ролі: тато - Суперспокій, син - Капітан Радість.

і придумайте собі ролі: тато - Суперспокій, син - Капітан Радість. Будуйте фортецю з ковдр або вирушайте в уявну подорож на Місяць.

Якщо син боїться голосу тата, придумайте гру "Тихий тато" - хто довше зможе говорити пошепки.

Через гру діти відчувають себе в безпеці, відкриваються, і навіть суворий батько перетворюється на друга. Поступово зникає страх, і на його місце приходить довіра - міцна, справжня, збудована на спільному досвіді та любові.