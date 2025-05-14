11 звичок, які непомітно руйнують життя зумерів, а вони навіть не усвідомлюють цього

Покоління зумерів зростало в цифровому середовищі, де традиційні уявлення про роботу, стосунки та щастя давно змінилися. Молодь більше дбає про ментальне здоров'я, прагне свободи та свідомого життя. Та попри цей прогрес, деякі звички цього покоління непомітно шкодять і заважають реалізовувати потенціал.

Які 11 звичок заважають поколінню зумерів жити повноцінно і руйнують їхнє майбутнє, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Mixer.

Хто такі зумери?

Покоління зумерів (Generation Z) - це люди, які народилися у період з 1995-1997 року до 2010-2012 років. Фактично, це діти, які народилися і виросли в період активного цифрового буму. Вони фактично не уявляють своє життя без гаджетів, інтернет-мережі та соціальних мереж.

Основні характеристики зумерів - в них високий рівень усвідомлення соціальних та екологічних проблем, вони прагнуть до змін, дуже чутливі до інклюзивності та толерантності.

Від інших поколінь вони відрізняються життєвими установками, поглядами та принципами. Більшість має чітку соціальну позицію, вони прагнуть справедливості та чесності від суспільства.

Зумери не бояться висловлювати свою думку і вміють впливати як на думку інших людей, так і на суспільство в цілому. Багатозадачність для зумерів - звичайна стихія, і їх цінять у великих корпораціях за нестандартне мислення і постійне бажання рухатися вперед.

Так що ж такому цікавому поколінню заважає жити?

Постійне перебування онлайн

Більшість молодих людей щодня проводять від 7 до 9 годин за екраном смартфона - між роботою, соцмережами та чатами. Вони одночасно можуть відповідати на робочий лист і відписувати друзям у чатах. І хоча постійне спілкування дає відчуття спільності, таке перевантаження шкодить психіці, знижує ефективність і погіршує навички живого спілкування.

Шопінг як боротьба зі стресом

Багато хто вдається до покупок після важкого дня, аби впоратись зі стресом. Але імпульсивні витрати на їжу, одяг, доставку їжі чи "приємні дрібниці" з часом підривають фінансову стабільність і не вирішують реальних проблем. Фактично такі покупки - це пошук короткострокового комфорту.

Замикання в собі

Цифрова ізоляція, тривожність та страх дорослішання змушують багатьох уникати соціальних контактів. Але це лише поглиблює самотність. Живе спілкування навпаки сприяє емоційній стабільності, кращому самопочуттю та зміцнює психіку.

Прокрастинація

Очікування мотивації перед дією - поширена пастка покоління зумерів. Як зазначають психологи, саме дії запускають мотивацію, а не навпаки. Звичка "чекати натхнення" шкодить продуктивності та внутрішній дисципліні.

Нездорові способи впоратись з емоціями

Перевантажені графіки, надмірні фізичні навантаження, уникнення самотності - усе це може виглядати як продуктивність, але насправді лише відволікає від внутрішніх проблем. Без глибокої роботи над собою та своїми емоціями зростає ризик вигоряння.

Підпорядкування тривозі

Покоління зумерів відкрите у темі ментального здоров'я, однак іноді воно дозволяє своїм емоціям керувати рішеннями. Важливо навчитись розпізнавати й опрацьовувати емоції, а не бути їх заручником.

Імпульсивна саморегуляція

У спробі зняти напругу молодь часто вдається до переїдання, ізоляції, зайвих покупок - це швидкий, але нестійкий спосіб заспокоїтись.

Зловживання кредитками

Покоління зумерів активно користується кредитними картками, але часто без достатніх знань та навичок про фінанси. Це призводить до боргів, особливо з урахуванням високих витрат на життя й освіту.

Прокручування новин

Бажання залишатись у курсі подій призводить до перевантаження негативною інформацією. Постійне читання тривожних новин викликає виснаження, посилює депресію та тривожність. Зумери часто не вміють фільтрувати інформацію і встановлювати межі.

Відсутність фінансової подушки

Через низькі доходи та високі ціни молоді складно відкладати гроші. Але саме відсутність накопичень викликає постійне почуття тривоги. Проблему посилює низька фінансова грамотність.

Втрата особистої ідентичності через тренди

Алгоритми соцмереж формують шаблони поведінки, і покоління зумерів часто починає мислити чужими категоріями: слідує за блогерами, копіює тренди TikTok. У результаті - розмитість особистих переконань і відчуття себе.