Сын боится папы? Как построить доверие вместо страха
Страх ребенка перед папой - это не приговор, а сигнал. И если к нему прислушаться с вниманием, сочувствием и любовью, семейные отношения можно не только восстановить, но и сделать сильнее, чем когда-либо.
РБК-Украина (проект Styler) дает советы, как преодолеть проблему недоверия сына к отцу и как восстановить теплые отношения.
Почему ребенок боится папы?
Во многих семьях случается ситуация, когда ребенок боится своего отца. Это может быть связано с разными факторами - как внешними, так и психологическими.
Самая распространенная причина - агрессивное или чрезмерно строгое поведение папы. Если родитель употребляет алкоголь, повышает голос, наказывает физически или постоянно критикует - малыш воспринимает это как угрозу.
Однако иногда страх возникает даже без очевидных причин. Например, у совсем маленьких детей испуг могут вызвать громкий голос, резкий запах духов или табака, наличие бороды или даже резкая мимика.
Если же в семье происходят скандалы, ребенок часто переносит негатив на одного из родителей, даже если он непосредственно не участвовал в ссоре.
Что делать, если сын боится отца?
В первую очередь - попробуйте понять, что именно пугает малыша. Если исключено асоциальное поведение, тогда обратите внимание на мелочи: как отец разговаривает с ребенком, как реагирует на ошибки, улыбается ли он и участвует ли в повседневной жизни ребенка. Стоит убрать травмирующие факторы - например, резкие запахи или громкие крики.
Советы для папы:
- разговаривать с ребенком спокойным тоном;
- чаще обнимать, брать на руки, улыбаться;
- проводить совместные занятия: зарядка, игры, чтение на ночь;
- обучать полезным навыкам - рыбалка, катание на велосипеде и тому подобное.
Если ребенок старшего возраста, стоит вести личные разговоры, выясняя причину страхов в мягкой и поддерживающей форме.
Играть вместе с сыном - лучший путь восстановить отношения (фото: Freepik.com)
Как построить доверие между папой и ребенком?
Чрезмерная строгость отца - опасна, но и вседозволенность также вредит. Идеальный вариант - отец как добрый, сильный лидер, чье мнение важно и важно. Наказание, если и применяется, должно быть справедливым и понятным для ребенка.
Не менее важно - избегать ссор в присутствии детей. Если в семье есть конфликты - решайте их спокойно, без крика. Дети впитывают атмосферу как губка, поэтому поддерживайте в доме тепло и стабильность. И главное - не допускайте, чтобы кто-то из родственников очернял папу перед ребенком: это лишь усилит страх и сформирует недоверие.
Игровые методы для налаживания отношений
Порой лучший способ преодолеть страх - это игра! Вот несколько идей, как мягко и с юмором разрушить стену между папой и ребенком:
- "Папа-монстр? А давайте расколдуем!" Выясните вместе, что пугает ребенка. Объясните, что папа - не монстр, а волшебник, который может быть добрым и веселым. Поиграйте в обнимашки, вместе посмотрите мультик или создайте сказку про волшебного папу.
- "Секретное задание для папы-шпиона!" Дайте папе задание - наблюдать за собой и за каждое доброе действие получать "плюсик" от ребенка. Это не только весело, но и поможет папе лучше понять собственные реакции.
- "Волшебный круг доверия" Создайте место или момент, когда вся семья может откровенно говорить о своих чувствах без страха. Например, каждый вечер за чаем по очереди рассказывайте, что хорошего произошло за день, кто кого порадовал или рассмешил.
- Поиграйте в "супергероев" и придумайте себе роли: папа - Суперспокойствие, сын - Капитан Радость.
- Стройте крепость из одеял или отправляйтесь в воображаемое путешествие на Луну.
- Если сын боится голоса папы, придумайте игру "Тихий папа" - кто дольше сможет говорить шепотом.
Через игру дети чувствуют себя в безопасности, открываются, и даже строгий отец превращается в друга. Постепенно исчезает страх, и на его место приходит доверие - крепкое, настоящее, выстроенное на совместном опыте и любви.
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При написании материала были использованы источники: Detivgorode.ua, Lifejacker, Сhilddevelop.com.ua