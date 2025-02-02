10 фраз, які хочуть почути від вас підлітки: поради для батьків

Батьківство в підлітковий період - це балансування між довірою та контролем, підтримкою та свободою. Часто здається, що підлітки відсторонюються, але насправді вони як ніколи потребують ваших слів.

Які 10 фраз хочуть почути від батьків підлітки та чому вони для них важливі, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.

1. "Я тебе розумію"

Підлітки відчувають світ гостро, і їм важливо знати, що ви не применшуєте їхніх переживань.

2. "Я тобі довіряю"

Довіра зміцнює впевненість у собі. Навіть якщо ви контролюєте, дозвольте їм відчувати автономію.

3. "Ти маєш право на помилки"

Дітям потрібен простір для експериментів і навіть невдач, щоб вони могли вчитися на власному досвіді.

4. "Я пишаюся тобою"

Не тільки за досягнення, а й за зусилля, за спроби, за особистісний ріст.

5. "Я поруч, якщо тобі потрібно"

Підлітки можуть не просити допомоги, але їм важливо знати, що підтримка є.

6. "Ти не повинен бути ідеальним"

Сучасний світ вимагає досконалості, а ваша фраза дасть їм спокій бути собою.

7. "Я ціную твою думку"

Дискусії з підлітком мають бути рівноправними, а не лекціями.

8. "Я тебе люблю, навіть коли ми сваримося"

Безумовна любов - основа довіри. Важливо, щоб вони знали: сварки – це не розрив зв’язку.

9. "Як ти почуваєшся?"

Не просто "Як справи?", а глибше запитання про їхній внутрішній стан.

10. "Ти можеш на мене розраховувати"

Стабільність і надійність батьків - це те, що дає підлітку силу долати труднощі.

"Говоріть ці фрази щиро, і ваші стосунки з підлітком стануть міцнішими, навіть у період його внутрішніх бур", - радить Наталія Гаріна.