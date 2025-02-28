Сімбочка і Parfeniuk знову будуть разом? Нумеролог розкрила таємниці скандальної пари

Відома блогерка Сімбочка (Карина) та співак Parfeniuk (Ілля Парфенюк) оголосили про розрив стосунків восени 2024 року. Дівчина народила від артиста донечку, але нині молоді батьки не можуть порозумітися і часто сваряться публічно.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) нумеролог Тетяна Бланк розповіла, чому Сімбочка та Parfeniuk більше не разом та чи можуть вони поновити стосунки.
"Якщо подивитись на цю пару з точки зору цифр, то можна сказати тільки одне: це було потужне тяжіння на самому початку, але згодом перетворилось на суцільне протистояння, бо всі показники пари є протилежними. А для довгих та стабільних стосунків все ж таки має бути якась спільна база, окрім тяжіння протилежностей", - зазначила експерт.
"На головних позиціях всі цифри протилежні! А протилежними в нумерології є цифри, які йдуть одна за одною (1 і 2, 2 і 3, 3 і 4 і так далі, в тому числі, 9 та 1 - це також протилежні енергії)", - пояснила вона.
За словами нумеролога, нас завжди тягне до того, чого у нас немає. І це ніби "два магніти, які підносять один до одного плюсом і мінусом - тільки так буде тяжіння, а однакові енергії навпаки відштовхуються".
"Так само працює й в астрології, до речі (часто притягуються люди протилежних знаків, наприклад: Овен і Терези, Телець і Скорпіон, Рак і Козеріг)", - зауважила Бланк.
"Вважаю останній пункт ключовим в їхньому конфлікті: Карина, скоріш за все, хотіла більшої його участі у стосунках, а він потребував повної свободи й не обтяжував себе побутом", - зазначила нумеролог.
"Тож, розрив цієї пари був доволі очікуваним. Обидва молоді та амбітні, тому впевнена, що їхні справжні круті стосунки в обох попереду! Хоча не виключаю й того, що може бути відновлення стосунків (але потім, скоріш за все, знов розрив)", - розповіла Бланк.
"Бо, по-перше, 13-й аркан (часто там гойдалки), а по-друге, в Іллі 2024 рік був під цифрою 5, коли страшенно хотілося все змінити та хотілося свободи. А ось 2025 рік у нього під цифрою 6 - це про кохання та любов, часто саме в цей рік повертаються назад ті, хто пішов зі стосунків у п’ятому році. Тому ще почекаємо", - резюмувала вона.