Сімбочка і Parfeniuk знову будуть разом? Нумеролог розкрила таємниці скандальної пари

Роман Сімбочки та Парфенюка - що кажуть цифри

"Якщо подивитись на цю пару з точки зору цифр, то можна сказати тільки одне: це було потужне тяжіння на самому початку, але згодом перетворилось на суцільне протистояння, бо всі показники пари є протилежними. А для довгих та стабільних стосунків все ж таки має бути якась спільна база, окрім тяжіння протилежностей", - зазначила експерт.

Сімбочка і Парфенюк (скріншот)

"На головних позиціях всі цифри протилежні! А протилежними в нумерології є цифри, які йдуть одна за одною (1 і 2, 2 і 3, 3 і 4 і так далі, в тому числі, 9 та 1 - це також протилежні енергії)", - пояснила вона.

Нумерологічний розбір Сімбочки та Парфенюка (ілюстрацію надано Тетяною Бланк)

За словами нумеролога, нас завжди тягне до того, чого у нас немає. І це ніби "два магніти, які підносять один до одного плюсом і мінусом - тільки так буде тяжіння, а однакові енергії навпаки відштовхуються".

"Так само працює й в астрології, до речі (часто притягуються люди протилежних знаків, наприклад: Овен і Терези, Телець і Скорпіон, Рак і Козеріг)", - зауважила Бланк.

В матрицях Сімбочки та Парфенюка вона побачила:

різні типи сприйняття (1111 та 111 - парна та непарна кількість одиниць)

неможливість підтримки один одного у складних ситуаціях (по одній трійці у кожного)

повна відсутність відповідальності в Іллі, але занадто багато у Сімбочки (це вісімки)

але занадто багато у Сімбочки (це вісімки) 99 та 9 в числі життєвого шляху Іллі - це високий рівень образливості , він довго все пам’ятає, а через відсутність вісімок ніколи не піде перший на примирення, на відміну від Сімбочки

, він довго все пам’ятає, а через відсутність вісімок ніколи не піде перший на примирення, на відміну від Сімбочки головне: максимальна лінія сім’ї Сімбочки (5 цифр в лінії 2-5-8) і повна байдужість на будь-яку домашню рутину в Іллі.

Чому Парфенюк та Сімбочка більше не разом (ілюстрацію надано Тетяною Бланк)

"Вважаю останній пункт ключовим в їхньому конфлікті: Карина, скоріш за все, хотіла більшої його участі у стосунках, а він потребував повної свободи й не обтяжував себе побутом", - зазначила нумеролог.

Також вона проаналізувала загальні енергії пари, отримані після додавання основних позицій:

на початку стосунків 15/6 (саме ця позиція відповідає за те, як все починалося) аркан “Диявол” - це неймовірний сексуальний потяг та спокуса і навіть кохання (6)

всередині пари - 13, а це аркан "Смерть", що говорить по те, що в цій парі можуть бути постійні конфлікти. Якщо такі пари постійно разом не трансформуються , не працюють над стосунками, то будуть постійно сходитись-розходитись

, не працюють над стосунками, то будуть постійно сходитись-розходитись сума років народження зазвичай показує основні гострі кути пари - це ті теми, через які пара може розпастись. Тут все просто: 8 - це відповідальність (очевидно, Карині не вистачало її від Іллі )

) але те, заради чого пара зустрілася (додаємо числа життєвого шляху та отримаємо 19/10, аркан "Сонце"), було виконано: спільна творча діяльність та діти.

Чи повернеться Парфенюк до Сімбочки (ілюстрацію надано Тетяною Бланк)

"Тож, розрив цієї пари був доволі очікуваним. Обидва молоді та амбітні, тому впевнена, що їхні справжні круті стосунки в обох попереду! Хоча не виключаю й того, що може бути відновлення стосунків (але потім, скоріш за все, знов розрив)", - розповіла Бланк.

"Бо, по-перше, 13-й аркан (часто там гойдалки), а по-друге, в Іллі 2024 рік був під цифрою 5, коли страшенно хотілося все змінити та хотілося свободи. А ось 2025 рік у нього під цифрою 6 - це про кохання та любов, часто саме в цей рік повертаються назад ті, хто пішов зі стосунків у п’ятому році. Тому ще почекаємо", - резюмувала вона.

Також вас може зацікавити