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Що відбувається між Потапом і Каменських: нумеролог розставила всі крапки над "і"

Четвер 06 лютого 2025 18:27
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Що відбувається між Потапом і Каменських: нумеролог розставила всі крапки над "і" Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Тетяна Бланк

Стосунки Насті Каменських та Потапа (Олексія Потапенка) вже давно викликають у фанів чимало питань. Співак нині перебуває за кордоном, а його дружина ніби й не навідує обранця, поки той потрапляє у чергові скандали та намагається наново побудувати кар'єру.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) нумеролог Тетяна Бланк розповіла, що нині відбувається між Потапом та Каменських, а також спрогнозувала, які події на них чекають вже цього року.

Що спільного у Насті та Потапа

"Найперше, що бачимо, - "кармічний зв'язок" по цифрі сім. Це говорить про те, що вони - кармічні вчителі один для одного, тобто разом проходять різні "уроки" за темами цієї цифри, а саме: випробування війною, переїздами та можливою різницею у світоглядах, духовному розвитку", - розповіла нумеролог.
Що відбувається між Потапом і Каменських: нумеролог розставила всі крапки над &quot;і&quot;Нумерологічний розбір стосунків Каменських та Потапа (ілюстрацію надано Тетяною Бланк)

"Якщо подивитись на основні цифри, то бачимо, що є як подібні, так і протилежні енергії. На подібних енергіях (сім та вісім) пара тримається разом і це є її базою, тим, що зближує. А ось цифри чотири та п’ять - це якраз те саме тяжіння, яке забезпечують протилежні енергії. Чотири - це про стабільність, режим та дисципліну, а цифра п’ять - це про свободу, легкість та певний авантюризм", - додала вона.
Що відбувається між Потапом і Каменських: нумеролог розставила всі крапки над &quot;і&quot;Нумеролог розкрила правду про Потапа та Каменських (ілюстрацію надано Тетяною Бланк)

За словами експерта, в цьому союзі Настя має більш відповідальний та серйозний вигляд. А у Потапа є "п'ятірка", яка може давати йому легковажність й нівелювати вплив "відповідальної вісімки".

Розбір матриць Потапа та Каменських

"Бачимо тут гарну сумісність за одиницями: в обох непарна кількість, що говорить про однаковий тип сприйняття, обидва люблять слухати про свою унікальність та орієнтуються на власний авторитет. Гарна сумісність в цифрі п’ять - вони обидва мають аналітичні здібності, говорять "однією мовою", розуміють один одного, але можуть також і прискіпуватись до дрібниць, особливо - в побуті", - зазначила нумеролог.
Що відбувається між Потапом і Каменських: нумеролог розставила всі крапки над &quot;і&quot;Сумісність Каменських та Потапа (ілюстрацію надано нумерологом)

"Лінії сім’ї в обох міцні (це лінія з цифрами два, п’ять та вісім): у Потапа в цій лінії п’ять цифр, у Насті - чотири. Але знову ж таки, це говорить і про високі вимоги до партнера. Щодо сексуального темпераменту - бачимо класну сумісність, в обох по чотири цифри (це діагональ з цифрами три, п’ять, сім)", - додала вона.

А ось енергія, вважає Бланк, в обох дефіцитна (це показано в комірці з цифрою два). І такий факт говорить про те, що довго бути віч-на-віч для них небезпечно, бо починаються конфлікти. Енергію треба десь брати назовні: від надихаючої діяльності, публічних виступів, спорту, природи та інших людей.

Також у Насті та Потапа немає ресурсу підтримки, усе через брак трійок в матриці. Адже саме ця цифра, наголосила нумеролог, відповідає за можливість "бачити світло наприкінці тунелю" та підтримати іншу людину в кризовій ситуації. Через дефіцит трійок людина зазвичай має багато страхів і в будь-якій незрозумілій ситуації в голову лізуть найнегативніші думки, програються в думках найстрашніші сценарії.

"З таким показником треба дуже обережно використовувати свій запас дофаміну, берегти його та не витрачати на джерела швидких задоволень (серфінг в соцмережах, їжа, алкоголь, шопінг і так далі). А ще, цей показник впливає на зацікавленість. "Дефіцитникам" швидко все набридає і вони часто можуть все змінювати в житті - від професії чи захоплень до навіть партнерів", - пояснила експерт.

У Каменських також є дві четвірки в матриці, що говорить про високий рівень контролю, здатність витримувати режим, бути дисциплінованою та дотримуватись правил. Потапу ж, зазначає нумеролог, цього не вистачає.
Що відбувається між Потапом і Каменських: нумеролог розставила всі крапки над &quot;і&quot;
Що між Настею та Потапом (ілюстрацію надано нумерологом)

"Для аналізу сумісності в нумерології також додають між собою всі основні позиції партнерів - це показує загальні енергії в парі. У Насті та Потапа бачимо дві цифри дванадцять - це як про спільну творчість, так і про "зависання" в стосунках (коли вони нікуди не розвиваються, начебто стають на паузу), і про можливі зради, і про те, що хтось в парі є жертвою", - розповіла Бланк.

"Також про можливі спокуси та зради може говорити п’ятнадцять-шість (але ці ж цифри говорять і про наявність кохання, і про те, що почалися ці стосунки з шаленої пристрасті). А десять та вісім - це цифри грошей та статусу. Теж актуальні теми в цій парі, я гадаю", - додала вона.

Що чекає на Потапа і Настю Каменських

За словами нумеролога, 2025 рік для Потапа й Насті може бути переломним.

"Або у них з’явиться дитина, або вони розлучаться (і другий варіант здається мені більш ймовірним). Річ у тому, що у Потапа цей рік під вібрацією цифри чотири, що говорить про додаткову відповідальність. Це може бути як велика кількість роботи, так і велика кількість сімейних обов’язків (часто саме в ці періоди з’являються діти), а у деяких людей в такі періоди навіть виникає відповідальність перед законом", - вважає Бланк.

"У Насті цей рік є завершальним роком чергового циклу (рік під цифрою дев’ять), тому вона буде активно "закривати гештальти", з чимось чи з кимось прощатися, щоб перегорнути у 2026 році нову сторінку свого життя та увійти до чергового дев’ятирічного циклу. В цей рік також можлива поява дітей (жінка ніби завершує попередній етап і переходить у новий, де вона вже мама)", - резюмувала вона.

До слова, раніше астролог розкрила секрет стосунків Меган Маркл та принца Гаррі.

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