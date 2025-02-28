Симбочка и Parfeniuk снова будут вместе? Нумеролог раскрыла тайны скандальной пары

Роман Симбочки и Парфенюка - что говорят цифры

"Если посмотреть на эту пару с точки зрения цифр, то можно сказать только одно: это было мощное притяжение в самом начале, но впоследствии превратилось в сплошное противостояние, потому что все показатели пары являются противоположными. А для долгих и стабильных отношений все же должна быть какая-то общая база, кроме притяжения противоположностей", - отметила эксперт.

Симбочка и Парфенюк (скриншот)

"На главных позициях все цифры противоположные! А противоположными в нумерологии являются цифры, которые идут друг за другом (1 и 2, 2 и 3, 3 и 4 и так далее, в том числе, 9 и 1 - это также противоположные энергии)", - пояснила она.

Нумерологический разбор Симбочки и Парфенюка (иллюстрация предоставлена Татьяной Бланк)

По словам нумеролога, нас всегда тянет к тому, чего у нас нет. И это как "два магнита, которые подносят друг к другу плюсом и минусом - только так будет притяжение, а одинаковые энергии наоборот отталкиваются".

"Так же работает и в астрологии, кстати (часто притягиваются люди противоположных знаков, например: Овен и Весы, Телец и Скорпион, Рак и Козерог)", - отметила Бланк.

В матрицах Симбочки и Парфенюка она увидела:

разные типы восприятия (1111 и 111 - четное и нечетное количество единиц)

невозможность поддержки друг друга в сложных ситуациях (по одной тройке у каждого)

полное отсутствие ответственности у Ильи, но слишком много у Симбочки (это восьмерки)

но слишком много у Симбочки (это восьмерки) 99 и 9 в числе жизненного пути Ильи - это высокий уровень обидчивости , он долго все помнит, а из-за отсутствия восьмерок никогда не пойдет первый на примирение, в отличие от Симбочки

, он долго все помнит, а из-за отсутствия восьмерок никогда не пойдет первый на примирение, в отличие от Симбочки главное: максимальная линия семьи Симбочки (5 цифр в линии 2-5-8) и полное безразличие на любую домашнюю рутину у Ильи.

Почему Парфенюк и Симбочка больше не вместе (иллюстрация предоставлена Татьяной Бланк)

"Считаю последний пункт ключевым в их конфликте: Карина, скорее всего, хотела большего его участия в отношениях, а он нуждался в полной свободе и не обременял себя бытом", - отметила нумеролог.

Также она проанализировала общие энергии пары, полученные после добавления основных позиций:

в начале отношений 15/6 (именно эта позиция отвечает за то, как все начиналось) аркан "Дьявол" - это невероятное сексуальное влечение и соблазн и даже любовь (6)

внутри пары - 13, а это аркан "Смерть", что говорит о том, что в этой паре могут быть постоянные конфликты. Если такие пары постоянно вместе не трансформируются , не работают над отношениями, то будут постоянно сходиться-расходиться

, не работают над отношениями, то будут постоянно сходиться-расходиться сумма лет рождения обычно показывает основные острые углы пары - это те темы, из-за которых пара может распасться. Здесь все просто: 8 - это ответственность (очевидно, Карине не хватало ее от Ильи )

) но то, ради чего пара встретилась (добавляем числа жизненного пути и получим 19/10, аркан "Солнце"), было выполнено: совместная творческая деятельность и дети.

Вернется ли Парфенюк к Симбочке (иллюстрация предоставлена Татьяной Бланк)

"Поэтому, разрыв этой пары был довольно ожидаемым. Оба молодые и амбициозные, и потому я уверена, что их настоящие крутые отношения у обоих впереди! Хотя не исключаю и того, что может быть возобновление отношений (но потом, скорее всего, снова разрыв)", - рассказала Бланк.

"Потому что, во-первых, 13-й аркан (часто там качели), а во-вторых, у Ильи 2024 год был под цифрой 5, когда очень хотелось все изменить и хотелось свободы. А вот 2025 год у него под цифрой 6 - это о любви и любви, часто именно в этот год возвращаются назад те, кто ушел из отношений в пятом году. Поэтому еще подождем", - резюмировала она.

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