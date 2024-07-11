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Сімʼя Мірошниченко поділилася, з якими труднощами зіштовхнулися при процедурі усиновлення

Тимур та Інна Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Катерина Зелінська

Подружжя Інни та Тимура Мірошниченко нещодавно вдруге стали названими батьками. У соцмережах пара розповіла про процес удочеріння дівчинки Ангеліни, евакуйованої за кордон.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спільний допис подружжя у Instagram.

Як зазначає Інна, до червня 2023 року, передача евакуйованих за кордон дітей на усиновлення, не була передбачена законодавством. Проте згодом, процес повернення став швидшим.

Інна каже, що більшість її знайомих поверталися додому з дитиною за 1-2 тижні. Натомість у подружжя Мірошниченків вийшло не так.

"По-перше, немає окремого сайту/реєстру з евакуйованими дітьми. Це той же "Мінсоцполітики ДІТИ", де розміщені всі діти, які можуть бути передані в сімʼї і які не знайшли батьків в своїх районах/містах (тому "вийшли на національний рівень")", - написала дружина ведучого. 

Коли телефонуєш запитати, чи актуальна анкета, як правило одразу кажуть, чи евакуйована дитина", - додала вона.

Тимур та Інна Мірошниченко (фото:instagram.com/timur.miroshnychenko)

Інна виклала і розписала у дописі 12 пунктів, за якими відбувається процедура всиновлення. Вони складаються з безлічі аспектів, таких як ZOOM зідзвон з закладом, службою і дитиною, особисте знайомство, суд тощо.

Жінка додала, що в їхньому випадку пара пройшла через процедуру внутрішньосімейного всиновлення. Тобто Ангеліну спочатку всиновлює Інна, а згодом чоловік подає заяву на усиновлення її дитини. 

"Бо нам так простіше було з самого початку, адже у Тімура не було змоги відвідувати школу 2.5 місяці, а я не хотіла відкладати через нього це питання", - пояснила Мірошниченко.

Мірошниченки з дітьми (фото:instagram.com/timur.miroshnychenko)

У коментарях люди захоплено відреагували на складний шлях, яким поділилася пара. Ось деякі з них: 

  • Ви великі молодці! Дуже багато формальних складнощів, які лякають бажаючих всиновити дитину.

  • Якась "абракадабра", стільки всього потрібно. Це ще раз доводить, як ви хотіли зробити щасливою ще одну дитину!

  • Який довгий шлях. Ви молодці. Пишаюсь. І знаю, що в ваших руках щаслива доля дитини. Витримки і сил все подолати.

  • Десять кіл пекла, щоб дати дитині люблячу родину. Ви неймовірні, моя найулюбленіша медійна пара!

  • Ви молодці! Але така дика процедура!

 

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