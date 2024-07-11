Кумир української молоді ледь не загримів до поліції через зйомки відео: що відомо

Кумир молоді, співак YAKTAK (Ярослав Карпук), який нещодавно презентував свій новий трек "Лілії" і кліп на нього, ледь не опинився у відділку поліції через зйомки відео.

Про це Ярослав розповів у коментарі РБК-Україна (проєкт Styler).

Про що пісня "Лілії"

Нова композиція Карпука передає атмосферу юнацької закоханості, яку не можуть зруйнувати жодні труднощі.

Вона змальовує образ кохання, яке не боїться перешкод.

Це, за словами артиста, "історія про любов, яка відчувається у кожному погляді, кожному дотику і кожному слові".

Як знімали кліп і записували пісню

Запис треку відбувався у різних місцях під час всеукраїнського туру YAKTAK: в машині, у готелях, десь між концертами.

"Я використовув свою колонку та мікрофони. Це взагалі стандартна історія для нас під час туру", - ділиться співак.

Але найцікавіше відбулось на зйомках кліпу.

"Ми його знімали в Умані, десь просто у дворах. І в якийсь момент місцеві жителі викликали поліцію на нас", - розповів артист.

На щастя, Ярослав з командою "все пояснили і вирішили цю проблему".

"Але це був перший випадок, коли на нас викликали поліцію під час зйомок кліпу", - зізнається він.

Ярослав розповів про зйомки нового кліпу (Фото: instagram.com/yaktak_official)

Хто такий YAKTAK

Ярослав Карпук - автор і виконавець пісень у жанрі поп і хіп-хоп з Волині. У 2019 році брав участь у 5-му сезоні українського телевізійного шоу "Голос. Діти" (команда Дзідзьо), де посів друге місце. Лауреат премії Muzvar Awards.

Його концерти постійно збирають солдаути, а його пісні "Погляд", "Порічка", "Чекає вдома" та інші, записані сольно і в колаборації з іншими українськими артистами, не сходять з топів на стрімінгових платформах.

Ярослав вважає себе веселим та енергійним, а також мріє представити Україну на "Євробаченні". До слова, цьогорічна спроба пройти на пісенний конкурс з піснею "Lalala" зазнала невдачі.