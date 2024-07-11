Семья Мирошниченко поделилась, с какими трудностями столкнулась при процедуре усыновления

Как отмечает Инна, до июня 2023 года передача эвакуированных заграницу детей на усыновление не была предусмотрена законодательством. Однако впоследствии процесс возвращения стал быстрее.

Инна говорит, что большинство ее знакомых возвращались домой с ребенком через 1-2 недели. Зато у супругов Мирошниченко получилось не так.

"Во-первых, нет отдельного сайта/реестра с эвакуированными детьми. Это тот же "Минсоцполитики ДЕТИ", где размещены все дети, которые могут быть переданы в семье и не нашли родителей в своих районах/городах (поэтому "вышли на национальный уровень")", - написала жена ведущего.

Когда звонишь спросить, актуальна ли анкета, как правило, сразу говорят, эвакуирован ли ребенок", - добавила она.

Тимур и Инна Мирошниченко (фото:instagram.com/timur.miroshnychenko)

Инна изложила и расписала в публикации 12 пунктов, по которым проходит процедура усыновления. Они состоят из множества аспектов, таких как ZOOM созвон с учреждением, службой и ребенком, личное знакомство, суд и т.д.

Женщина добавила, что в их случае пара прошла через процедуру внутрисемейного усыновления. То есть Ангелину сначала усыновляет Инна, а потом муж подает заявление на усыновление ее ребенка.

"Потому что нам так проще было с самого начала, ведь у Тимура не было возможности посещать школу 2.5 месяца, а я не хотела откладывать из-за него этот вопрос", - пояснила Мирошниченко.

Мирошниченки с детьми (фото:instagram.com/timur.miroshnychenko)

В комментариях люди восторженно отреагировали на сложный путь, которым поделилась пара. Вот некоторые из них: