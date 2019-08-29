Сильный ветер и жара: какие области находятся в опасности

Погода в Украине (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода может принести неприятный сюрприз жителям нескольких областей

Погода в Украине в пятницу, 30 августа, ожидается сухая и жаркая. В некоторых регионах поднимется сильный ветер, который в сочетании с высокой температурой воздуха приведет к пожароопасной обстановке. Об этом пишет синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в последнюю пятницу лета погода существенно не изменится, будет солнечно, местами жарко, а также возможен сильный ветер.

"30-го августа, в пятницу, в Украине – снова антициклон. А точнее, над Украиной антициклон. А это значит много солнца, чистого неба, сухого воздуха и слабого или максимум умеренного ветра. Температура воздуха в течении дня +25 +29 градусов, на западе и юге местами до +32, на северо-востоке – Сумская, Харьковская область, +22 +25 градусов", - сообщила синоптик.

Карта погоды

В Киеве 30 августа будет тепло и солнечно, однако ожидается сильный ветер, местами с порывами.

"В Киеве 30-го августа ожидается сухая ясная погода. Температура воздуха ближайшей ночью +13 +16 градусов, завтра днем около +27 градусов. В Киеве и окрестностях ночью и рано утром ветер будет южным, слабым, утром и до обеда юго-восточный, немного с порывами до 8-10 м/с, дальше днем юго-восточный, умеренный, вечером – ближе к восточному, слабый", - предупредила Наталка Диденко.

Кроме того, как сообщили в Украинском гидрометцентре, на западе Украины в пятницу возможен небольшой кратковременный дождь.

Погода в Украине 30 августа

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик предупредила, что сентябрь в Украине начнется с аномальных температур воздуха.

А также рассказывали о том, что стало известно, какая погода ждет украинцев на День Знаний.