Дрони летіли з різних напрямків, майже 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ

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У ніч на 10 липня Росія атакувала Україну 137 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Безпілотники типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. "Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередии у Повітряних силах.