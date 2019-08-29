Осень в Украине начнется с аномальной жары: прогноз синоптика

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Синоптик рассказала, сколько украинцам еще терпеть жару

Погода в Украине решила побаловать жителей еще одной неделей жаркого лета. В первые дни сентября температура воздуха снова поднимется, местами ожидается выше +30 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

Она отметила, что до конца текущей недели погода в Украине существенно меняться не будет, а небольшие локальные дожди возможны только в Карпатах и Прикарпатье. Во всех областях Украины ожидается ясная, солнечная и сухая погода.

"Такой длительный сухой период сухой погоды усиливает пожарную опасность, поэтому будьте очень внимательными и осторожными с огнем. Также чрезмерная сухость мешает новым посевам, а люди с сердечно-сосудистыми недугами могут чувствовать себя некомфортно вследствие доминирования высокого атмосферного давления. Штиль или слабый ветер способствует зависанию вредных примесей в воздухе, особенно в крупных городах", - предупредила синоптик.

Карта погоды

Она рассказала, что ветер в ближайшие дни в Украине будет восточный и северо-восточный. Ночная температура воздуха начнет понижаться, а вот днем будет жарко, местами до +32 градусов.

"Температура воздуха в ночные часы +12 +18 градусов, в течении дня +24 +28 градусов. На юге и в западных областях ожидается жара, максимально +26 +32 градуса. 29-30 августа свежая воздушная масса придет с северо-востока в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и Киевскую области, днем похолодает до +20 +24 градусов", - сообщила Диденко.

Однако с 1 сентября температура воздуха начнет снова повышаться практически во всех регионах страны.

"1 сентября высокая температура воздуха снова восстановится во всех областях Украины. С понедельника, 2 сентября, жаркая воздушная масса охватит большинство областей, в течении дня ожидается +25 +33 градуса", - отметила синоптик и добавила, что прохлады можно будет ожидать только после 7 сентября.

Погода в Украине в начале сентября ожидается комфортная (pixabay.com)

"Следующая неделя также будет сухой и солнечной во всех частях Украины. И только 7 сентября, в субботу, атмосферный фронт принесет дожди с грозами", - предупредила Диденко.

В Киеве до конца недели, а также в течении следующей недели будет сухо и тепло. Дождь с грозой в столице вероятен только 7 сентября.

"Температура воздуха существенно не изменится. Она будет колебаться в пределах +23 +29 градусов, 29 августа станет свежее на 2-4 градуса. В начале следующей недели в Киеве возможны +29 +31 градус, то есть жара", - предупредила синоптик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на выходных в Украине, а также на День Знаний, синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду.

А также рассказывали о том, что в некоторых областях резко опустится температура воздуха.